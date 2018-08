ilfattoquotidiano

: Le leonesse sono impegnate col facocero, ma ospiti non invitati vogliono rovinare loro la festa. Ecco cosa succede… - thexeon : Le leonesse sono impegnate col facocero, ma ospiti non invitati vogliono rovinare loro la festa. Ecco cosa succede… - Cascavel47 : Le leonesse sono impegnate col facocero, ma ospiti non invitati vogliono rovinare loro la festa. Ecco cosa succede… - TutteLeNotizie : Le leonesse sono impegnate col facocero, ma ospiti non invitati vogliono rovinare loro la… -

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Ci troviamo nel Parco nazionale Kruger, in Sudafrica. Il ranger Callum Gowar sta accompagnando un gruppo di persone per seguire e osservare i leoni della regione. Un mattino, si imbattono in dueche hanno da poco cacciato e ucciso un. Durante il pasto, però, iniziano a spuntare alcune iene attirate dal rumore della caccia e dalle urla della preda. Le iene, forti della superiorità numerica, circondano le due, finché non decidono di passare all‘attacco. L'articolo Lecol, manonla festa. Ecco cosa succede proviene da Il Fatto Quotidiano.