Le confessioni del premier di mezzo

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Il personale è politico. Ma qui non si tratta del vecchio slogan di origine sessantottina ma di quelle che potrebbero intitolarsi "Ledel Conte privato". Nel giorno del suo compleanno il presidente del Consiglio ha voluto mescolare vita personale e vita pubblica raccontando qualche aneddoto e come è cambiata la esistenza ora che è a Palazzo Chigi: "Non riesco ad entrare nell'ottica della vita di un. Insomma, nell'ottica di una vita normale. Sono ancora in fase di assestamento. Sempre a lavoro, vivo qui dentro".La location è la sala adiacente a quella maestosa degli Arazzi. L'occasione è la conferenza stampa prima della pausa estiva, Conte non si sottrae ad alcuna domanda politica o tecnica che sia e va avanti senza limiti di tempo. Al termine il portavoce del presidente prende il microfono per invitare tutti al buffet: "Il...