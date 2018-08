LC #yellowedition by Lexus ad ottobre al Salone di Parigi

laragnatelanews

400 Bad Request Bad Request Your browser sent a request that this server could not understand.



(Di mercoledì 8 agosto 2018) La nuova “Yellow Edition” è Versione Esclusiva dellaLC Coupé Una nuova Verniciatura esterna, molto particolare ed esclusiva. GIALLA, con finiture interne composte da materiali di alta qualità di colore giallo, nero e giallo caldo, tra cui pelle e alcantara Le specifiche dello sport + includono la Guida Dinamica di #con il cambio a 10 rapporti e lo sterzo sulle quattro ruote, Differenziale Torsen a slittamento limitato; Cerchi in lega da 21″ (pneumatici anteriori 245/40 R21 e posteriori 275/35 R21). e tetto in plastica rinforzata con fibra di carbonio e spoiler posteriore attivo Le caratteristiche di un abitacolo rifinito con materiali di pregio e sistemi di supporto di ultima generazione. I nuovi display permettono di avere tutte le informazioni sott’occhio. Tante informazioni e tanti sistemi elettronici per la sicurezza attiva e per il ...