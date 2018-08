Lazio | Tare riesce nel suo intento | piccolo balzo in avanti per gli abbonati

Scambio tra Keita e Candreva? / Ultime notizie Inter - pronti a riportare l'ex Lazio in Italia : Scambio tra Keita e Candreva? Ultime notizie Inter, i nerazzurri sembrano pronti a riportare in Italia l'ex esterno d'attacco della Lazio ora nel Principato con il Monaco.(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 00:18:00 GMT)

Lazio - Tare : "Milinkovic mai messo in vendita" : Il direttore sportivo biancoceleste fa il punto sulla situazione del serbo: "Se ci sarà un'offerta che accontenterà la società e il giocatore la terremo in considerazione, altrimenti lui è felice di ...

Lazio - Tare su Milinkovic Savic : “via solo con una super offerta” : “Il tema legato al futuro di Milinkovic-Savic si trascina da tutta l’estate, ma finora non è successo niente e il giocatore non è mai stato messo sul mercato. Ma le regole del mercato non le abbiamo fatte noi, se ci sarà un’offerta che accontenta società e giocatore la terremo in considerazione, altrimenti lui è ben felice di proseguire con la Lazio, così come la Lazio è felice di avere uno come lui”. Così il ds ...

Lazio - Tare : 'Siamo più forti dell'anno scorso' : Rimpiazzarlo però sarebbe difficile, perché lui è uno dei giocatori più forti al mondo. È unico. Ci penseremo però al momento opportuno'. In Italia anche l'ex di CR7, alla Lazio con Correa? ACERBI - ...

Calciomercato Lazio - Tare : 'Noi più forti - Milinkovic non si vende' : Parla poco, ma quando lo fa scuote tutto il mondo Lazio. In occasione della presentazione dei 7 nuovi acquisti, il direttore sportivo biancoceleste ha parlato così dei prossimi movimenti di mercato ...

Lazio : Tare - Milinkovic via se offerte ok : ROMA, 3 AGO - "Il tema legato al futuro di Milinkovic-Savic si trascina da tutta l'estate, ma finora non è successo niente e il giocatore non è mai stato messo sul mercato. Ma le regole del mercato ...

Lazio - Tare : 'Milinkovic? Con l'offerta giusta - valuteremo' : TORINO - Al termine della conferenza stampa di presentazione dei nuovi acquisti biancocelesti, il direttore sportivo della Lazio Igli Tare si sofferma sulla situazione legata a Sergej Milinkovic-Savic ...

Lazio - Tare : 'La Champions è l'obiettivo. Milinkovic? Lui è contento di essere qui' : Dopo le presentazioni dei nuovi acquisti, ben sette, è il turno di Igli Tare. Il direttore sportivo della Lazio è intervenuto in conferenza stampa nel centro sportivo di Formello per fare il punto ...

Lazio - Tare : 'Milinkovic? Prenderemo in considerazione offerte congrue' : Altrimenti lui sarà felice di proseguire la sua carriera qui, come noi saremo felici di avere uno dei più forti del mondo ancora con noi'.

Biglietti Lazio-Napoli (sabato 18 agosto) : come acquistare i tickets per la prima giornata di Serie A : prima giornata per il campionato di Serie A di calcio 2018-2019: sabato 18 agosto alle ore 20.45 va in scena il secondo anticipo di questo grande inizio, in campo allo Stadio Olimpico di Roma Lazio e Napoli. Subito dunque un big match, molto probabilmente la partita più attesa: a sfidarsi infatti sono la seconda e la quinta dell’ultima edizione. Da seguire assolutamente l’esordio sulla panchina partenopea di Carlo Ancelotti. Grande ...

Lazio - è caccia al dopo Milinkovic-Savic : Tare ha pronta un’alternativa d’alto livello : Lazio alle prese con il caso Milinkovic-Savic, il quale potrebbe lasciare il club del patron Lotito per migrare altrove: il sostituto sarà all’altezza Milinkovic-Savic protagonista di un ‘giallo’ quest’oggi in casa Lazio. Il calciatore, contrariamente ai compagni, non ha effettuato le visite mediche di rito stamane, visite che sono dunque misteriosamente slittate. Si fa un gran parlare di un suo possibile addio ...

Lazio - trattative ‘calde’ in uscita : due offerte pervenute - le mosse di Tare : Igli Tare, ds della Lazio, ha intavolato due trattative in uscita per sfoltire la rosa a disposizione di mister Inzaghi La Lazio è in trattativa per le cessioni di Minala e Caicedo, due dei calciatori in esubero della rosa di mister Inzaghi. Il ds del club laziale Igli Tare, è in contatto con diversi club turchi che, secondo Sportmediaset, avrebbero chiesto informazioni per i calciatori sopracitati. Il Trabzonspor è infatti sulle tracce di ...