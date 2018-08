Lazio | ecco le richieste per tre centrocampisti

Napoli - le riveLazioni di De Laurentiis : “Malcuit è preso - Koulibaly ha rinnovato. Ochoa? Ecco la verità” : Il presidente del Napoli ha parlato alla vigilia del match contro il Liverpool, confermando l’acquisto di Malcuit e il rinnovo di Koulibaly Amichevole di lusso per il Napoli che, a Dublino, affronta il Liverpool di Klopp. La squadra azzurra scende in campo per confermare i progressi di questa preparazione estiva, nel corso della quale Ancelotti ha provato a far incamerare ai propri giocatori le sue idee. LaPresse/Reuters Una rosa in ...

AgevoLazioni fiscali per lo sport dilettantistico : ecco cosa cambia : Regime agevolato, cessioni, tesseramenti e non solo: tutti i dubbi chiariti dall'Agenzia delle Entrate

Lazio - Inzaghi è tranquillo su Milinkovic - ecco perché : In tempo di calciomercato un po' di incertezza è d'obbligo, come riporta il Corriere dello Sport: Lotito voleva 155 milioni, ma la cifra è diventata irraggiungibile dopo l'affare Ronaldo alla Juve, ...

GIULIA DE LELLIS E ANDREA DAMANTE SONO TORNATI INSIEME/ L'ex tronista conferma a una fan : ecco la segnaLazione : GIULIA De LELLIS e ANDREA DAMANTE SONO TORNATI INSIEME? ecco le dichiarazioni del giornalista Gabriele Parpiglia in attesa della loro conferma ufficiale.(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 15:20:00 GMT)

Lazio - ecco Milinkovic-Savic : visite mediche per il serbo - ci sono anche Badelj e Correa : E alla fine arrivò anche Sergej Milinkovic-Savic. sono state ore di apprensione per i tifosi della Lazio, con il centrocampista serbo che era atteso nella giornata di lunedì per sostenere le visite ...

Lazio - ecco Correa : l'argentino sbarca a Roma - domani le visite : E' stato accolto all'aeroporto di Fiumicino da cori e applausi, Joaquin Correa. 'El Tucu', così è soprannominato il trequartista, è atterrato nella Capitale con un volo proveniente dalla Spagna nella ...

F1 - Raikkonen rimasto a secco durante il Gp d’Ungheria : la riveLazione di Ericsson è ancora più sorprendente : Interrogato sul problema che ha avuto Raikkonen in gara a Budapest, Ericsson ha rivelato di non bere durante le gare da ormai due anni Un inconveniente del quale la Ferrari avrebbe potuto fare a meno, se solo i meccanici si fossero ricordati di collegare il sistema di abbeveraggio utilizzato dai piloti nel corso delle gare. Photo4/LaPresse Una dimenticanza costata un bel po’ di chili a Kimi Raikkonen, impossibilitato a bere per tutto ...

Clamoroso Lazio - Milinkovic-Savic non si presenta alle visite mediche : addio vicino - ecco il possibile sostituto : Clamoroso in casa Lazio, Milinkovic-Savic non si è presentato per le visite mediche, scoppia la bomba in casa biancoceleste, a questo punto l’addio con il calciatore sembra certo, con tanti club interessati: Juventus, Chelsea, Psg e Real Madrid. Una situazione che ha spiazzato tutti, giornalisti compresi, che attendevano il classe ’95 presso l’istituto clinico romano, le visite di Milinkovic-Savic sarebbero state rinviate a domani, ...

ReLazioni esterne e supervisione interna : ecco i (pochi) poteri che la legge affida al Presidente della Rai : Deleghe nelle aree delle Relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attività di controllo interno: sono questi i poteri che la legge affida al Presidente del consiglio di amministrazione della Rai. All'indomani dell'indicazione da parte del ministro dell'Economia Giovanni Tria delle figure apicali del servizio pubblico, tiene ancora banco la polemica, tutta politica, sulla figura prescelta per la presidenza del Consiglio di ...

Lazio - ecco la terza maglia 2018/19 : nera con una banda celeste : Total black con una banda celeste orizzontale sul petto. ecco la nuova maglia della Lazio firmata Macron che sarà presentata questa sera ad Auronzo di Cadore, sede del ritiro estivo biancoceleste. ...

Doppio colpo Lazio - ecco Correa e Badelj : Il calciomercato della Lazio si accende con un Doppio colpo che il ds Tare regala a mister Inzaghi. È praticamente tutto fatto per l'arrivo di Joaquin Correa del Siviglia e di Milan Badelj svincolato ...

Calciomercato Lazio - ecco Correa : cifre e dettagli dell’operazione - vicino un doppio innesto : 1/7 Joaquin Correa (LaPresse/AFP) ...

Caso Parma - le riveLazioni del calciatore De Col : “ecco cosa è successo con Calaiò” : De Col, calciatore dello Spezia, ha parlato di fronte alla Procura Federale del ben noto Caso degli sms del calciatore del Parma Calaiò Il Parma nella giornata di ieri ha ricevuto la notizia della sanzione inflitta dal Tribunale Federale: -5 in classifica nella prossima serie A, dunque nessuna retrocessione. Il club però non ci sta ed ha annunciato ieri un ricorso immediato contro la decisione di penalizzare la squadra nel prossimo ...

F1 – Nessuna sanzione per Hamilton - la riveLazione di Whiting : “il precedente di Raikkonen? Ecco la verità” : Il direttore di gara è intervenuto per spiegare cosa abbia spinto i commissari a non prendere alcuna decisione nei confronti di Hamilton Un’ora e mezza per decidere, tanto è trascorso dalla convocazione di Hamilton fino alla decisione finale. I commissari di gara hanno voluto vederci chiaro sul comportamento di Hamilton, colpevole di aver attraversato la linea che delimita la pit-lane dalla pista. Photo4/LaPresse Un’infrazione ...