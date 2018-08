' Lauda è stato vicino alla morte | ora sarà tutto normale'

Niki Lauda è stato sottoposto a un trapianto di polmone all’ospedale di Vienna - dov’è ricoverato : Niki Lauda, ex pilota austriaco che ha vinto tre Mondiali di Formula 1, è stato sottoposto a un trapianto di polmone nell’ospedale di Vienna. L’ospedale ha fatto sapere che soffriva di «una grave malattia ai polmoni» e che «il trapianto The post Niki Lauda è stato sottoposto a un trapianto di polmone all’ospedale di Vienna, dov’è ricoverato appeared first on Il Post.