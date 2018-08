L' Atalanta al fantacalcio | Ilicic si ripeterà? Occhio a Pasalic e Mancini

gazzetta

: ??FANTASCHEDE - #Inter, ecco #Vrsaljko: un vice-campione del mondo per il post-Cancelo. Prima di prenderlo al… - Angolo_Atalanta : ??FANTASCHEDE - #Inter, ecco #Vrsaljko: un vice-campione del mondo per il post-Cancelo. Prima di prenderlo al… - Angolo_Atalanta : ?? #Fiorentina, la scheda di #Mirallas: tutto quello che c'è da sapere prima di prenderlo al #fantacalcio ?… - Angolo_Atalanta : ???? Guida all'asta del #fantacalcio, la scheda del #Sassuolo: con #Boateng per tornare a stupire ?… -

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Due anni di fila tra le prime 7, due anni di fila con l'Europa in tasca. No, l'non è più una sorpresa. E anche al, bisogna ormai considerare i giocatori nerazzurri come una solida ...