Lascia morire di fame i suoi due barboncini e vive coi cadaveri in decomposizione

Antivaccinisti Lasciano morire figlia di 10 mesi : “Dio è sovrano sulle malattie” : Welch e Tatiana Fusari hanno rinunciato a vaccinare la figlia, convinti che la sua salute dovesse dipendere solo dalla volontà di Dio.Continua a leggere

Lasciano morire la figlia per motivi religiosi. Il padre era contro i vaccini : "Dio è sovrano su ogni malattia" : Una bambina di dieci mesi è morta per malnutrizione e disidratazione a causa delle negligenze dei suoi genitori, un uomo e una donna dalla rigida fede cristiana. Per motivi religiosi, la coppia aveva rifiutato le cure mediche per la figlia, la quale è poi deceduta. Entrambi ventisettenni, Seth Welch e Tatiana Fusari, del Michigan, sono stati condannati dal giudice a scontare la pena in prigione. "Dio è sovrano su ogni ...

Perugia - studentessa stuprata e Lasciata morire : dopo 5 anni arrestato il suo aguzzino : Ad oltre cinque anni dalla morte di Sheng Chang, la studentessa cinese di 19 anni morta al lago Trasimeno il 13 luglio 2013, Lorenzo Perrone, un operaio 42enne originario di Firenze ritenuto ...

Lascia morire il cane in auto sotto il sole : denunciato un uomo - : L'animale ha perso la vita per aver trascorso molte ore nel veicolo in coda all'imbarco del terminal traghetti di Genova

Dopo 19 anni - la verità sul parà Scieri. Arrestato ex commilitone 'Ucciso dal nonnismo - Lasciato morire' : Svolta sulla morte del parà della folgore trovato senza vita il 16 agosto '99 ai piedi di una torretta di addestramento della caserma di Pisa -

Caso Scieri - svolta dopo 19 anni : arrestato ex commilitone del parà 'Lasciato morire - fu nonnismo' : Un arresto da parte della Polizia di Stato nell'ambito delle indagini sulla morte di Emanuele Scieri, il 26enne siracusano, parà di leva, trovato morto il 16 agosto di 19 anni fa nella caserma Gamerra ...

Madre e figlio Lasciati morire in mare - il giallo dei soccorsi : Due motovedette, almeno due salvataggi e il mistero di quei tre corpi recuperati dalla nave della ong Open Arms martedì mattina: ancora in vita la camerunense Josephine, poi i cadaveri di una...

Salvini - Saviano e Ong litigano su chi ha Lasciato morire questa donna : pic.twitter.com/Ehyxmq2JhL - Matteo Salvini, @matteoSalvinimi, 17 luglio 2018 L'Ong spagnola ha criticato la Guardia Costiera libica ma anche la 'politica' del governo italiano. 'Denunciamo l'...

Migranti - Ong accusa la Libia : «Donna e bimbo Lasciati morire» Foto : Una Foto scioccante in cui si vedono i corpi senza vita di una donna e di un bambino tra i resti di una barca. E rano a bordo di un gommone in difficoltà e l a Libia li avrebbe lasciati morire. Lo ...

Ong Open Arms accusa la Libia : 'Donna e bimbo Lasciati morire in mare'. Il Viminale : 'Fake news forniremo le prove' : Orrore e morte nel Mediterraneo. Il corpo nudo e senza vita di un bambino che avrà poco più di 5 anni, sballottato dalle onde come fosse un pezzo di plastica. Il cadavere di una donna su una tavola di ...

