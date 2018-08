L’architettura entra… in bagno! Ecco le saponette ispirate allo skyline di Seoul

dilei

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Il design si nasconde in ogni cosa, anche in quelle che proprio non ti aspetti. Come ad esempio… le! E non è neppure la prima volta che questo prodotto da bagno e di bellezza si veste di creatività: semplicemente, prima d’ora, non si era mai spinto fino a voler emulare uno. Lodi, per la precisione. L’idea è dello studio creativo Ohk (alias Seung Tae Oh, Meeso Kim e Won Joon Lee), che ha chiesto aiuto al popolo di Kickstarter per finanziare il suo progetto, intitolato Urban Soap. Perché sono proprio “urbane“, quelle progettate: quattro saponi, tutti diversi per forma e per fragranza, ispirati agli elementi architettonici di, capitale della Corea del Sud. «Il sapone è un materiale flessibile: lo abbiamo scelto per realizzare oggetti multi-sensoriali, che interpretano frammenti urbani attraverso la sensibilità ...