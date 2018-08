Lamborghini alla 24 Ore di Spa | la lunga notte della passione

Roma - in Lamborghini a 311 km/h sul Gra - fermato dalla polstrada : alla guida c'era un pilota australiano : Volava. Come un boeing 737 in fase di decollo. A 311 km/h . Peccato che non fosse in fase di rullaggio, non avesse un aereo e non si trovasse in un aeroporto. Era su una Lamborghini Aventador sulla ...