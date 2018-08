L' Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi è il primo costruttore automotive nel semestre

Renault-Nissan-Mitsubishi - L'Alleanza si conferma in cima alle vendite globali : L'alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi si conferma vetta alla classifica dei maggiori produttori automobilistici al mondo. Nel primo semestre del 2018 il consorzio franco-nipponico ha infatti venduto 5,54 milioni di veicoli, il 5% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, e ha così superato ancora una volta il gruppo Volkswagen, seppur di poche migliaia di unità.Oltre 5,5 milioni anche per i tedeschi. I tedeschi di Wolfsburg hanno, in ...