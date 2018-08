“La vita di Adele distrutta” Colpita dall’ictus da salone di bellezza | non è così raro

“La nostra vita è cambiata”. Georgette Polizzi in ospedale per la malattia fa piangere i suoi fan : Georgette Polizzi non riesce ancora a crederci. Insieme a Davide Tresse è diventata famosa al pubblico per aver preso parte a Temptation Island nel 2016. La coppia, adesso, sta vivendo un momento complicato a causa della sclerosi multipla che ha colpito Georgette ma l’amore tra i due prosegue a gonfie vele, tanto da regalarsi dediche anche sui social. L’ultima è arrivata pochi minuti fa: “Sono qui in ospedale per un’altra infusione ...

Papa Francesco : “La pena di morte è sempre inammissibile - la vita umana è sacra” : Papa Francesco ha riscritto il catechismo: "La pena di morte è inammissibile perché attenta all'inviolabilità e dignità della persona". Comunità di Sant'Egidio: "Con questa decisione ogni cattolico è oggi chiamato a essere costruttore di un mondo senza pena di morte".Continua a leggere

DON MATTEO 10/ “La promessa” e “La vita è un film” - la replica della serie interpretata da Terence Hill : Don MATTEO 10, "La promessa" e "La vita è un film" sono i titoli degli episodi in replica in onda oggi, giovedì 2 agosto, in prima serata su Raiuno. Trama e anticipazioni.(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 10:14:00 GMT)

“La mia vita è un horror”. La ‘brutta’ fine di Claudia Montanarini di Uomini e Donne : È iniziato in questi giorni il processo mosso dall’ex marito di Claudia Montanarini all’ex tronista di Uomini e Donne. La donna è stata accusata di aver preso un assegno custodito nella cassaforte di casa e poi avrebbe mandato un amica ad incassarlo. In totale? Una truffa da 55 mila euro. Intervistata dal settimanale Oggi, l’ex tronista di Uomini e Donne ha ribattutto alle accuse che stanno piovendo su di lei in questi ...

Emma registra un inedito in studio fuori da Essere qui : “La creatività non conosce tempi tecnici” : Emma registra un inedito in studio che non ha inserito in Essere qui. L'artista ha rivelato di essersi trovata in un momento d'improvvisa creatività alla quale non ha potuto resistere, registrando così un nuovo brano che potremmo sentire molto presto. "La botta quando arriva, arriva. Non conosce tempi tecnici. Quando hai qualcosa da dire, entri in studio e registri": queste le parole che l'artista ha usato per spiegare ai followers della sua ...

Hamsik spiega la scelta di restare al Napoli : “La Cina mi avrebbe cambiato la vita ma…” : Marek Hamsik ha detto no ad una proposta altisonante pervenuta dalla Cina per restare a Napoli ad inseguire il sogno scudetto “Ancelotti mi ha chiamato tante volte mentre ero in Slovacchia e mi ha detto che mi voleva in squadra. Sono contento di questo e anche di essere rimasto. Stiamo lavorando benissimo, sereni, e ieri abbiamo fatto una bella partita. Andare in Cina mi avrebbe cambiato la vita, non mi nascondo e ho detto che mi ...

MEGHAN MARKLE/ Stressata dalla vita a corte? “La moglie di Harry fatica a comprendere alcune regole” : MEGHAN MARKLE Stressata dalla vita di corte? Alcuni segnali allarmerebbero gli inglesi mentre una fonte rivela la fatica della Duchessa nel rispettare le regole di corte.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 05:20:00 GMT)

Raffaella Carrà : “La libertà domina la mia vita. Asia? Io saprei come reagire con un uomo grasso in accappatoio" : Basta pronunciare il suo nome, Raffaella Carrà, ed è subito storia della tv italiana e del varietà di cui è stata un simbolo. Pensi a lei ed è subito "Tuca Tuca", caschetto biondo chiaro e liscio, ombelico, "Milleluci" e "Canzonissima", "Fantastico" e "Pronto...Raffaella?", ma soprattutto "Carràmba". Un nome (quello vero è Raffaella Maria Roberta Pelloni) un' icona (è stata la prima ...

Giorgia Rossi - una vita a “Latte e… calcio” con qualche gaffe : “una volta ho confuso Tacchinardi con il mio fidanzato” : Giorgia Rossi è la donna protagonista di questi Mondiali di Russia 2018, la bella giornalista rilascia un’intervista in cui confessa la gaffe commessa con Alessio Tacchinardi Giorgia Rossi è l’esperta di calcio che non ti aspetti. Professionale, tecnica e bellissima, la 31enne di Roma ha una passione sconfinata per lo sport più amato d’Italia e anche per questo è stata eletta madrina indiscussa di questi Mondiali di ...

F1 – Tutti contro Raikkonen - Kimi non si tira indietro dopo il contatto con Hamilton : “La vita continua” : Kimi Raikkonen commenta la sua prestazione sul circuito di Silverstone valida per il Gp di Gran Bretagna, in cui si è classificato terzo Lewis Hamilton viene beffato a casa sua da Sebastian Vettel. È infatti il tedesco della Ferrari a trionfare a Silverstone, in occasione del decimo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno. Con questa vittoria Vettel eguaglia le 51 vittorie in carriera di Alain Proust ed aumenta il divario sul ...

Tuffi grandi altezze - Alessandro De Rose : “La mia vita è cambiata - c’è molto lavoro. Ogni tuffo è come un pezzo d’arte regalato a chi ti guarda” : Alessandro De Rose è la stella azzurra dei Tuffi dalle grandi altezze. Un ragazzo di 25 anni nato a Cosenza che lotta con i migliori al mondo in questo spettacolare sport, in cui ha conquistato una medaglia di bronzo ai Mondiali di Budapest dello scorso anno e questo fine settimana gareggerà nella World Series di Bilbao, tuffandosi di fronte al Museo Guggenheim. De Rose ha rilasciato un’intervista a TuttoSport in cui ha parlato di questa sua ...

I fan di Shadowhunters lanciano una toccante petizione : “La serie ci ha salvato la vita - ora tocca a noi” : Dopo la cancellazione della loro serie preferita, i fan di Shadowhunters non si sono persi d'animo. Freeform ha annunciato che non avrebbe rinnovato lo show fantasy per una quarta stagione, ma il pubblico avrebbe comunque avuto un degno addio grazie a un finale della durata di due ore. Per i fan questo non è bastato. Ispirati dalla campagna di Brooklyn Nine-Nine, cancellata da Fox e salvata da NBC dopo neanche 48 ore, gli appassionati di ...

AMICI 2018/ L’annuncio di Lauren Celentano : “La mia vita è cambiata davvero” : AMICI 2018: Lauren Celentano, al settimo cielo, sorprende i fans con un annuncio sui social mentre per Einar Ortiz è ufficialmente cominciata una nuova vita.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 05:01:00 GMT)

“Laudomia Bonanni. Il potere vitale della donna” di Liliana Biondi - il 18 giugno la presentazione : Anteprima della XVII edizione del Premio Letterario Internazionale “L’AQUILA”- BPER Banca L’AQUILA – Mentre è ufficialmente avviata la