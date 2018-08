La vera storia di Olli Mäki | 2016

Anticipazioni Il Segreto : Irene racconta la vera storia del suo bimbo morto di tubercolosi : Se siete habituè delle Anticipazioni de Il Segreto gia' saprete che nelle puntate in onda su Canale 5 ad inizio agosto, per Severo si aprira' un periodo davvero tremendo: persa in modo tragico l’amata moglie, cerchera' in tutte le maniere di ritrovare il figlio, dovendo però affrontare l’accusa di omicidio perché incolpato di aver ucciso Venancia. Per fortuna però il Santacruz, pur non dimenticando mai l’amata Candela, dopo un certo periodo ...

'Magic Alps' - la vera storia del primo migrante arrivato in Italia con una capra : Per quattordici minuti Giovanni Storti ha lasciato i suoi sodali Aldo e Giacomo e si è dedicato al cortometraggio Magic Alps , film diretto da Marco Scotuzzi e Andrea Brusa in concorso alla ...

La vera storia della Red Bull : storia di un jet lag curato prodigiosamente Se oggi la Red Bull abita gli scaffali dei supermercati di mezzo mondo il merito è di un imprenditore austriaco di dentifrici, Dietrich Mateschitz, che nel ...

Macron e Benalla sono amanti?/ La vera storia del body guard del Presidente francese : Ecco svelati tutti i retroscena che riguardano il rapporto tra Emmanuel Macron e Alexadre Benalla. Il bodyguard, punito dal Presidente, è, in realtà, il suo amante?(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 15:19:00 GMT)

Giochi di potere : storia vera dello smascheramento di uno scandalo ai tempi di Saddam : ... verrà in possesso di una lista riportante i nomi di tutti coloro che hanno ricevuto soldi da parte di Saddam; tra questi, multinazionali, privati e nomi illustri di tutto il mondo. Purtroppo, anche ...

The Tale - una storia vera di segreti e abusi con Laura Dern : Una coraggiosa e dolente storia vera, quella di The Tale. Il film in onda su Sky Cinema Uno venerdì 20 luglio alle 21,25 racconta con la straordinaria partecipazione di Laura Dern gli abusi subiti da ragazzina dalla regista e scenggiatrice della pellicola Jennifer Fox. Un racconto che diventa un doloroso viaggio nella memoria in cui Jennifer, interpretata appunto dalla Dern (nel 2017 un Emmy e un Golden Globe per Big Little Lies) è una donna ...

The Tale - su Sky il film con Laura Dern acclamato al Sundance festival. Il racconto doloroso di una storia vera : The Tale è prima di tutto una storia vera. Una storia raccontata attraverso un doloroso viaggio nella memoria. Quella di Jennifer, interpretata da una straordinaria Laura Dern (solo nel 2017 un Emmy e un Golden Globe per un altro originale HBO Big Little Lies) – che per questo ruolo è stata candidata come miglior attrice protagonista ai prossimi Emmy – una donna costretta a riesaminare la sua prima relazione sessuale, scoprendo come ...

Ecco la vera storia del "Bruciante segreto" di Stanley Kubrick : Domenica mattina Nathan Abrams, docente all'Università del Galles, ha annunciato al mondo di aver ritrovato una sceneggiatura di Stanley Kubrick che si riteneva perduta da 60 anni. Il copione gli è ...

LA vera storia DI JACK LO SQUARTATORE/ Su Canale Nove il film con Johnny Deep (oggi - 17 luglio 2018) : Il film La VERA STORIA di JACK lo SQUARTATORE va in onda su Canale Nove oggi in prima serata. Nel cast: Johnny Depp, alla regia Allen e Albert Hughes. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 09:56:00 GMT)

Luka Modric - storia della vera star di Russia 2018 : Da bambino ha vissuto sulla pelle gli orrori della guerra in Jugoslavia, oggi è diventato eroe nazionale nonostante critiche e guai giudiziari

DENIZ AKALIN - CHI È?/ La vera storia della compagna di Andrea Agnelli : DENIZ AKALIN e Andrea Agnelli sono arrivati in Grecia per dedicarsi alle trattative di Cristiano Ronaldo. Ma chi è la compagna del presidente? L'ex moglie del suo migliore amico.(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 08:40:00 GMT)

E' morto il regista Carlo Vanzina - aveva 67 anni. Con il fratello Enrico ha fatto la storia della commedia all'italiana. Da ?Eccezzziunale...veramente? a ?Vacanze di Natale? : È morto a Roma il regista Carlo Vanzina. A dare la notizia sono la moglie Lisa e il fratello Enrico. «Nella sua amata Roma, dov'era nato, ancora troppo giovane e nel pieno della...

E' morto il regista Carlo Vanzina : ha fatto la storia della commedia all'italiana da ?Eccezzziunale...veramente? a ?Vacanze di Natale? : È morto a Roma il regista Carlo Vanzina. A dare la notizia sono la moglie Lisa e il fratello Enrico. «Nella sua amata Roma, dov'era nato, ancora troppo giovane e nel pieno della...

E' morto il regista Carlo Vanzina : ha fatto la storia della commedia all'italiana da "Eccezzziunale...veramente" a "Vacanze di natale" : È morto a Roma il regista Carlo Vanzina. A dare la notizia sono la moglie Lisa e il fratello Enrico. 'Nella sua amata Roma, dov'era nato, ancora troppo giovane e nel pieno della maturità intellettuale,...