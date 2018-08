La storia di Francesca | 28enne biologa marina amica degli squali con il sogno di curare

Ora o Mai Più - Francesca Alotta : "Il destino mi ha voluta qui - racconterò la mia storia contro la violenza sulle donne" : Francesca Alotta, diventata famosa nel 1992 per aver vinto il Festival di Sanremo nella sezione 'Novità', con "Non amarmi", in coppia con Aleandro Baldi, è entrata nel cast di Ora o Mai Più al posto di Donatella Milani, che ha dovuto abbandonare il programma per un problema familiare. Noi di TvBlog l'abbiamo intervistata per sentire quali sono le sue emozioni dopo il debutto, nella seconda puntata del programma. Non amarmi ...