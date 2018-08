La sportiva che rompe gli schemi della boxe tailandese

Anche Bebe Vio al matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez : la sportiva mostra orgogliosa il suo invito : Bebe Vio invitata al matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez, c’è Anche l’atleta paralimpica tra gli ospiti delle nozze del rapper e della fashion blogger Chiara Ferragni e Fedez hanno invitato proprio un sacco di gente al loro matrimonio. Gli ospiti che su Instagram mostrano l’invito 3D degli sposi sono davvero tanti e tra questi spicca di sicuro Bebe Vio. L’atleta paralimpica sui social ha aperto il biglietto che ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : Stefano Ghisolfi secondo ad Arco di Trento! Che spettacolo in Italia : spettacolo ad Arco di Trento dove è sbarcata la Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata sportiva, disciplina che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nella meravigliosa località dolomitica sono andate in scena le gare di lead e speed con l‘Italia protagonista grazie al solito Stefano Ghisolfi che sta attraversando un momento di forma davvero strepitoso. Il piemontese, dopo la vittoria di Chamonix e i due piazzamenti a ridosso ...

Calcio - caso Parma - Emanuele Calaiò : “Messaggi stupidi e scherzosi - sono una persona pulita”. Il club : “Non vogliamo che l’impresa sportiva sia offuscata” : La procura della Figc ha chiesto quattro anni di squalifica per Emanuele Calaiò per tentato illecito sportivo nell’ormai nota vicenda legata ai messaggi Whatsapp scambiati prima del match con lo Spezia. Una situazione molto delicata, visto che il Parma rischia anche l’estromissione dalla Seria A nel caso in cui la penalizzazione di due punti venisse applicata nello scorso campionato. Calaiò ha però respinto nuovamente ogni accusa rilasciando una ...

Lo sport è un diritto per tutti. Evento promosso dal Coni e sostenuto dal Comune di Crotone affinché i ragazzi della città socializzano attraverso l’attività sportiva : Settantaquattro bambini dei quartieri periferici della città stanno partecipando al progetto “lo sport, un diritto per tutti” promosso dal Coni

Toyota GR Super Sport - una super sportiva derivata da quella che ha dominato a Le Mans : ROMA - 'Stiamo sviluppando una stradale derivata dalla vettura che corre alla Le Mans'. Così si chiude la nota che Akio Toyoda, il numero uno di Toyota Motor Corporation, ha...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : Gabriele Moroni - niente impresa. Due sorprese a Vail - che lotta in classifica : Gabriele Moroni non è riuscito in una nuova impresa nella Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata sportiva. Settimana scorsa l’Italia si coccolava il suo eroe, capace di trionfare nel massimo circuito per la prima volta in carriera dopo un lungo inseguimento. A due anni dalle Olimpiadi di Tokyo 2020, il 30enne piemontese esplodeva conquistando un risultato di lusso nel boulder ma una settimana dopo si è fermato in qualifica a Vail. La nostra ...

Auto – Mission E : la prima sportiva di Porsche elettrica al 100% si chiama Taycan : Dopo i festeggiamenti per i 70 anni di Porsche, la casa motoristica tedesca punta ad un’Auto 100% elettrica Il futuro della mobilità si fa sempre più vicino: l’inizio della produzione in serie della prima Porsche a trazione esclusivamente elettrica è previsto per il prossimo anno. Nel frattempo è stato deciso il nome ufficiale di questa sportiva: il prototipo “Mission E”, il nome attualmente utilizzato per indicare l’intera proposta di ...