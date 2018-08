La sindrome dell’impostore | ovvero | perché non mi merito questo successo?

vanityfair

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Da dove viene questa sensazione, condivisa dalla maggior parte delle donne, di non meritarsi il propriolavorativo e di usurpare un posto che spetterebbe ad altri? Descritta per la prima volta a fine anni Settanta dalle psicologiche americane Pauline Clance e Suzanne Ines, la «dell’impostore» provoca grandi danni a chi la vive, impedendo di fatto di godersi i frutti del proprio lavoro e avviluppando in una spirale di sensi di colpa e di inadeguatezza. LEGGI ANCHEL'amicizia in ufficio: un aiuto o un ostacolo? Chi ne ha sofferto Andando a studiare l’argomento si scopre che a soffrirne (o ad averne sofferto) sono spesso donne profondamente intelligenti e chiaramente abili nel loro mestiere. Qualche esempio? Ha ammesso di avere avuto ladell’impostore l’attrice Natalie Portman, la quale ha dichiarato di essersi sentita per lunghi anni fuori ...