La rivoluzione | dei troll | russa Ecco come si manipola l' opinione pubblica

Rai - Di Maio : “Avviamo rivoluzione culturale. Ci liberiamo dei raccomandati e dei parassiti” : “Alla Rai oggi diamo il via a una vera rivoluzione culturale“. Lo ha detto il vicepremier Luigi di Maio, alla fine del Consiglio dei ministri, indicando i nomi prescelti di “Fabrizio Salini, come amministratore delegato e di Marcello Foa, come presidente di Viale Mazzini“ L'articolo Rai, Di Maio: “Avviamo rivoluzione culturale. Ci liberiamo dei raccomandati e dei parassiti” proviene da Il Fatto Quotidiano.

rivoluzione classifiche musicali dei singoli : in Gran Bretagna conteranno anche i videoclip - : ... il cui video di Shape of You è risultato il più visto nel 2017 nel Regno Unito , al momento le visualizzazioni sono oltre 3 miliardi e mezzo nel mondo, e Dua Lipa il cui video di New rules è ...

Sky - la rivoluzione dei canali : ecco come cambiano e come seguirai lo sport in televisione : rivoluzione per chi segue lo sport in televisione. cambiano i nomi dei canali sportivi di Sky , in un processo di verticalizzazione che già era partito con i canali dedicati alla Formula Uno e alla ...

Oscar - dal maestro Marco Bellocchio alle voci dei Simpson : l’Academy invita 928 membri ed è una piccola rivoluzione : Aggiungi qualche posto a tavola. All’Academy degli Oscar ci sono 928 membri in più. La rivoluzione sociale e culturale del nuovo secolo passa anche da Hollywood. O almeno sembra. Tra i nuovi membri 2018 della prestigiosa Academy of Motion Picture Arts and Sciences, quella che ogni anno assegna gli Oscar, c’è un incremento del numero di donne e di afroamericani, come di tecnici, attori e cineasti italiani. Chiaro, gli invitati devono ...

La rivoluzione dei materiali intelligenti passa anche per la stampa 3D : Piccoli robot che si muovono in totale autonomia contraendosi, strisciando, o infilandosi a diventare sonde per l’indagine medica, o componenti per una nuova generazione di dispositivi elettronici. Grazie a un nuovo sistema per la stampa 3D, si tratta di un obiettivo un po’ più raggiungibile, come raccontano i risultati della ricerca di un gruppo di ricercatori del MIT di Boston. Il processo di stampa, in questo caso, consente di formulare un ...

In aumento la diffusione degli Smartwatch - la vera “rivoluzione” dei prossimi anni : Il Mercato Hi-tech è sempre alla ricerca di nuovi prodotti da proporre e diffondere. Gli smartphone, cellulari, device o come li si vuole chiamare, hanno raggiunto un grado di diffusione tale, da rendere – di fatto – la domanda ai minimi livelli perché Satura. Viene riservata la vendita, praticamente al rinnovo, a trovare i nuovi e più potenti prodotti che possano soddisfare le esigenze sempre maggiori e le funzionalità, sempre più ...

Salvini e la Flat Tax : «Già nel 2018 la rivoluzione fiscale. Per me nessun limite all'uso dei contanti» : «Non vengo a vendere promesse, ma a parlare di quanto contenuto nel programma; ridurremo le tasse, non aumenteremo Iva e accise, ma avvieremo già nel 2018 la rivoluzione fiscale impostata sulla Flat ...

Flat Tax - Salvini : rivoluzione già nel 2018 «Per me niente limiti all’uso dei contanti» : Il vicepremier all’assemblea di Confesercenti: «Non vengo a vendere promesse. Cedolare secca e stop Imu per i negozi sfitti»

Formula 1 - rivoluzione caschi : la nuove regole della FIA per la sicurezza dei piloti : "I caschi di ora sono già tra i più sicuri al mondo, ma il nuovo standard sarà un vero e proprio livello successivo", ha detto il direttore del reparto sicurezza della FIA, Laurent Mekies. I ...