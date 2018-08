LA REGIONE ASSEGNA RISORSE PER INTERVENTI DI RESTAURO AD EDIFICI DI INTERESSE CULTURALE

trapaniok

: Catanzaro, Bandiera blu: la Regione assegna le premialità - miocomune : Catanzaro, Bandiera blu: la Regione assegna le premialità - TeleBoario : Regione Lombardia assegna alle Comunita' montane 2 milioni di euro per misure forestali. Nella ripartizione anche V… - messina_oggi : (Enti locali in difficoltà, la Regione assegna ulteriori 40 milioni di euro ai Comuni) - -

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Palermo, 08 Agosto 2018 – L'Assessore regionale dei Beni Culturali e dell´identità siciliana, Sebastiano Tusa, e l'Assessore per l'Economia, Gaetano Armao, hanno approvato le norme da seguire per la presentazione delle domande volte alla concessione dei contributi previsti dall'art. 35 del Dlgs del 22 gennaio 2004, n. 42, per ...