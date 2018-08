agi

: Una chicca di @Ilmercurio85 - per i fan, è il simbolo di Batman nel 1977, il classico - La provincia turca di Batma… - arcangeloroc : Una chicca di @Ilmercurio85 - per i fan, è il simbolo di Batman nel 1977, il classico - La provincia turca di Batma… - VincenzoMMRusso : RT @Agenzia_Italia: La provincia turca di #Batman vuole che i suoi confini assomiglino al Bat-Segnale - Agenzia_Italia : La provincia turca di #Batman vuole che i suoi confini assomiglino al Bat-Segnale -

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Una provocazione che non arrivò mai in tribunale ma che catturò l'attenzione di moltissimi appassionati sorpresi nel saper che nel mondo esisteva una regione con quel nome, e non è l'unica,. 'I ...