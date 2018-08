La prima di Higuain

Higuain e Caldara a Milanello col resto del gruppo per la prima volta. Presente anche Maldini : Finalmente tutti insieme. Così inizia il tweet del Milan per pubblicare le foto del primo allenamento di Gonzalo Higuain e Mattia Caldara col resto del gruppo a Milanello . Gattuso, reduce dalla ...

Boom Milan - prima offerta ad Higuain : tutti i dettagli : Gonzalo Higuain si avvicina al Milan , una trattativa che ha del clamoroso e sembra ripercorrere i passi di quella che ha portato Bonucci in rossonero Il Milan fa sul serio per Gonzalo Higuain . Il neo direttore dell’area tecnica Leonardo, nella serata di ieri ha avuto una lunga telefonata con l’amministratore delegato della Juventus Marotta. Evidentemente, il neo dirigente rossonero, ha avuto il via libera per contattare ...

Milan - prima apertura di Higuain : Secondo quanto riferito da Sky Sport , sebbene il Chelsea sia ancora in vantaggio, starebbe assumendo concretezza la candidatura del Milan per l'acquisto di Gonzalo Higuain . L'argentino starebbe valutando l'ipotesi rossonera. ...

Higuain via dalla Juventus? / Chelsea sempre in pole - ma prima si pensa ai Mondiali : Higuain via dalla Juventus? Chelsea sempre in pole position, soprattutto se arrivasse Sarri, ma prima si pensa ai Mondiali e a un tabù da sfatare per il Pipita(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 10:59:00 GMT)