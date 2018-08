La polizia sequestra 80 solette al mercato | provenienza non chiara Multa di oltre mille

Torino - blitz della polizia al centro sociale Askatasuna : 15 misure cautelari - sequestrati coltelli e mazze : All’alba di venerdì 13 luglio la polizia ha fatto irruzione nel centro sociale Askatasuna , a Torino , in corso Regina Margherita, per i disordini avvenuti il primo maggio del 2017, quando ci furono alcuni scontri con le forze dell’ordine. Quindici le misure cautelari emesse dal gip, tra cui 9 arresti domiciliari e 6 obblighi di firma in Questura. L’accusa è di resistenza pluriaggravata a pubblico ufficiale. A svolgere le ...

La polizia Locale sequestra 14 mila metri quadri di deposito abusivo : Cronaca di Roma – Un’area di 14 mila metri quadri, sita in Via Prenestina, all’altezza del Grande Raccordo Anulare, destinata a verde pubblico, è stata posta sotto sequestro dalla Polizia Locale, in quanto utilizzata come deposito merci abusivo. Oltre 250 i container installati sul terreno, utilizzati come magazzini per lo stoccaggio di merci varie, alcuni dei quali saldati tra loro e concessi in affitto, senza un regolare contratto di ...