“La mia estate” Una foto e un boom di like | Nadia Toffa stupisce tutti così 

“La mia vera natura…”. Amanda Lear - dopo decenni di voci ora è lei a parlare : Staranno fischiando le orecchie a Barbara d’Urso in queste ore. La Dottoressa Giò, mentre si trova sul set della fiction e prima di iniziare a lavorare per la nuova stagione di Domenica Live e Pomeriggio 5, deve incassare le pesanti critiche di chi, il mondo dello spettacolo, se lo è divorato quando era più giovane. Parliamo niente poco di meno che di Amanda Lear: l’attrice e cantante francese, che intraprese la carriera come ...

Che disavventura per Mia Khalifa! Un disco da hockey la colpisce al seno - la pornostar costretta ad operarsi : “La protesi si è sgonfiata” : Brutta disavventura per Mia Khalifa: la porno star dovrà operarsi al seno dopo essere stata colpita, durante una partita hockey, da un disco Due mesi fa durante una partita di hockey Mia Khalifa era stata colpita al seno (rifatto) da un disco. Nel bel mezzo di una partita dei playoff dei Capitan, a cui la popolare pornostar stava presenziando, un disco ha centrato la provocante donna che aveva raccontato l’episodio così: “ho ...

Laura Chiatti contro Sandro Meyer/ Foto : “La mia pancia? Signore col parrucchino si vergogni!” : Laura Chiatti contro Sandro Meyer: Foto. “La mia pancia? Signore col parrucchino si vergogni!”, l'attacco dell'attrice su Instagram contro il direttore di DiPiù. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 15:08:00 GMT)

“La mia vita è un horror”. La ‘brutta’ fine di Claudia Montanarini di Uomini e Donne : È iniziato in questi giorni il processo mosso dall’ex marito di Claudia Montanarini all’ex tronista di Uomini e Donne. La donna è stata accusata di aver preso un assegno custodito nella cassaforte di casa e poi avrebbe mandato un amica ad incassarlo. In totale? Una truffa da 55 mila euro. Intervistata dal settimanale Oggi, l’ex tronista di Uomini e Donne ha ribattutto alle accuse che stanno piovendo su di lei in questi ...

MICHAEL DE GIORGIO E LARA ROSIE ZORZETTO/ Temptation Island 2018 : “La casa è mia - la pago io” : MICHAEL De GIORGIO e LARA ROSIE ZORZETTO sono destinati a fallire nel gran finale di Temptation Island 2018?Lei ha promesso vendetta, lui reagirà prima che sia troppo tardi?(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 21:23:00 GMT)

Raffaella Carrà : “La libertà domina la mia vita. Asia? Io saprei come reagire con un uomo grasso in accappatoio" : Basta pronunciare il suo nome, Raffaella Carrà, ed è subito storia della tv italiana e del varietà di cui è stata un simbolo. Pensi a lei ed è subito "Tuca Tuca", caschetto biondo chiaro e liscio, ombelico, "Milleluci" e "Canzonissima", "Fantastico" e "Pronto...Raffaella?", ma soprattutto "Carràmba". Un nome (quello vero è Raffaella Maria Roberta Pelloni) un' icona (è stata la prima ...

Microsoft Store si aggiorna : restyle per “La mia raccolta” : [aggiornamento1 14/07/2018] L’update è ora disponibile anche per gli utenti non iscritti al programma Insider. Articolo originale, Durante la notte, Microsoft Store per Windows 10 e Windows 10 Mobile si è aggiornato introducendo un restyle per la sezione “La mia raccolta” e diversi miglioramenti. Il numero della nuova versione dello Store è 11806.1001.5.0 ed è attualmente disponibile al download solo per gli ...

Wimbledon – Kevin Anderson batte Federer - il sudafricano stenta a crederci : “La vittoria più bella della mia carriera” : Kevin Anderson elimina Federer da Wimbledon. vittoria pazzesca per il tennista sudafricano che nel post match esprime tutta la sua gioia Pomeriggio clamoroso sul campo 1 di Wimbledon: Kevin Anderson batte Roger Federer dopo una maratona di oltre 4 ore, conclusa al 5° set. Il tennista sudafricano, attuale numero 8 al mondo, si è concesso ad una gioiosa intervista nel post gara, nella quale ha esternato tutte le sue emozioni: “è ...

“La mia principessa perfetta” - gli auguri di David Beckham alla figlia : L’amore di un papà per la sua bambina, che compie gli anni. Una foto e una dedica bellissima postata su Instagram. Potrebbero essere degli auguri come tanti, se non fosse che a farli è uno delle celeb più seguita al mondo (50 milioni di follower), e le sue parole piene di amore e dolcezza per la quartogenita, non sono passate inosservate sono piaciute a milioni di persone. David Beckham ha postato una bellissima foto, in bianco e nero, ...

Matteo Renzi ammette : “La rottamazione si è fermata a metà - anche per colpa mia” : A quattro mesi di distanza dalla sconfitta elettorale del 4 marzo, arriva una analisi di quanto avvenuto nell'ultima enews di Matteo Renzi. L'ex segretario del Pd si prende la responsabilità del "mancato rinnovamento del gruppo dirigente, soprattutto al Sud", e aggiunge che "la rottamazione si è fermata a metà".Continua a leggere

MASSIMO GILETTI/ “La Rai - mia madre e quelle voci sul fidanzamento con Antonella Clerici” : MASSIMO GILETTI: “Rai? Non dirò mai chi mi ha fatto fuori, ma Mario Orfeo fu suo complice”. Il conduttore di Non è l'Arena su La7 torna a parlare del suo addio alla tv di Stato(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 15:31:00 GMT)

Dazi - ministro Economia Francia : “La Ue deve rimanere unita” : Dazi, ministro Economia Francia: “La Ue deve rimanere unita” Dazi, ministro Economia Francia: “La Ue deve rimanere unita” Continua a leggere L'articolo Dazi, ministro Economia Francia: “La Ue deve rimanere unita” proviene da NewsGo.

INCIDENTE HAMILTON RAIKKONEN/ Video F1 - Lewis contro Kimi : “La Ferrari ha compromesso la mia gara” : INCIDENTE tra HAMILTON e RAIKKONEN nel GP di Gran Bretagna 2018, Video F1. Contatto al via e testacoda per Lewis: Kimi penalizzato di dieci secondi. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 17:39:00 GMT)

“La mia bimba è diventata blu!”. Corre in ospedale. Lì la scoperta sconcertante. Un vero dramma : Alayna è nata il 3 marzo scorso. Una bambina in perfetta salute. Poi, all’improvviso, la mamma ha notato che nonostante la bambina non mostrasse alcun disturbo, il suo volto aveva cambiato colore: era diventato di una tonalità strana, di colore blu-grigia. A quel punto i genitori della piccola, Sophie Giblin e Jezz Bateson, rispettivamente di 25 e 26 anni, che vivono nella cittadina balneare di Withernsea, nell’East Riding of ...