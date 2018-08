La memoria di Marcinelle | un specchio per guardarci

huffingtonpost

(Di mercoledì 8 agosto 2018) L'8 agosto di sessantadue anni fa accadeva in Belgio una delle più grandi tragedie della storia dell'emigrazione e del lavoro italiana: in una miniera a, nei pressi di Charleroi, in Vallonia, in un incidente persero la vita 262 minatori di cui 136 italiani.In questi tristi tempi dominati da parole d'odio, di razzismo, di fascismo, di disprezzo del lavoro, ricordare quella tragedia che accomunò nel dolore un intero paese, dal Veneto alla Sicilia, è utile e ancor più doveroso, non solo per il rispetto che si deve a quelle persone e alle loro famiglie, ma soprattutto perché laè lopiù solenne nel quale può riflettersi una civiltà per capire se il tempo ha contribuito a migliorarla o a imbruttirla e incattivirla, come pare dimostrino le cronache di questi mesi all'insegna del sovranismo.Non era assai ...