La Lega critica Moavero | ha paragonato gli emigrati italiani ai migranti

Napoli : De Laurentiis critica la Lega sulla Coppa Italia : Il presidente del Napoli , Aurelio De Laurentiis , ha critica to la Lega di serie A sul calendario della Coppa Italia : “E’ l’ultima grande affermazione – ha detto – dell’incapacità professionale della Lega , di chi pensa queste stupidaggini. Se giochiamo l’ultima partita dell’anno il 29 dicembre, c’è chi parte anche per il Sudamerica. O comunque i giocatori hanno diritto di andare dove ...

Renzi alla minoranza dem : "Ci rivediamo al Congresso - perderete". Poi attacca Lega - M5S e critica Gentiloni : Il primo che prende la parola all'assemblea nazionale del Pd è Matteo Renzi . "Ora ci aspetta una traversata nel deserto, e la cosa non mi piace". E rivolto ai colleghi di partito sottolinea un concetto più volte ripetuto in passato: "Le elezioni non le vince chi passa le settimane prima a litigare al suo interno". "A forza di fare la guerra a noi - prosegue Renzi - arriva un governo che va da Casaleggio a Casa Pound. A forza di fare la guerra al ...

