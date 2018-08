La Lazio non molla Dembelè | ma c' è un problema

Incidente Bologna - Toninelli : “Per la ricostruzione non meno di 5 mesi. Dalle simuLazioni nessun disagio per il traffico” : Ci vorranno “non meno di cinque mesi” per la ricostruzione del raccordo che unisce l’A1 e l’A14 all’altezza di Borgo Panigale, distrutto dall’esplosione di un’autocisterna con materiale infiammabile che ha ucciso una persona e ferite altre 145. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli nell’informativa sull’Incidente in Senato, sostenendo però che “le simulazioni sul ...

Lazio - il sostituto di Milinkovic scalpita - ma non gioca da 1 anno - : La vicenda Milinkovic ha molti spettatori interessati, a partire dai tifosi della Lazio. Alla finestra c'è anche il suo possibile sostituto. Ramires, come riporta il Corriere dello Sport, avrebbe raggiunto un accordo con Lotito e Tare tramite i suoi agenti, in parola con la Lazio. Sono gli stessi di Lucas Leiva, i rapporti sono ottimi. Un accordo di massima è stato raggiunto e ...

Calciomercato Lazio - Tare : 'Noi più forti - Milinkovic non si vende' : Parla poco, ma quando lo fa scuote tutto il mondo Lazio. In occasione della presentazione dei 7 nuovi acquisti, il direttore sportivo biancoceleste ha parlato così dei prossimi movimenti di mercato ...

Coop Roma - commesso malato “rimane senza coLazione” : così non può prendere il suo farmaco. La replica : “Un equivoco” : A stomaco vuoto non può prendere il farmaco salvavita che è costretto ad assumere tutti i giorni. Ma quando chiede di poter cambiare i soldi per comprare la colazione al distributore automatico, gli viene risposto di no: una regola interna lo vieta. Succede nella Capitale all’IperCoop EuRoma2, dove lavora Stefano Maffuccio, commesso appartenente alle categorie protette per la grave patologia di cui soffre. A denunciare l’episodio ...

Anziano non riesce a pagarsi coLazione. Sconosciuto decide in questo modo. Video. E altre due storie curiose : Il video, pubblicato su Facebook, sta facendo il giro del web raccogliendo migliaia e migliaia di visualizzazioni, condivisioni e commenti in tutto il mondo..

Violenza contro i migranti - non è solo razzismo : «Il vero problema è l'emuLazione» : Negli ultimi sei anni i crimini d’odio sono aumentati esponenzialmente. Trentatré solo negli ultimi due mesi. Insulti, botte e spari contro immigrati e italiani di origini straniere sono all’ordine del giorno. Luigi Manconi: «Non è una cospirazione bianca, né raptus. Ma l’intimidazione contro l’altro è ormai un’attività domestica» "Hanno aizzato un cane contro un ambulante sulla spiaggia. E tutti applaudivano e ridevano" " «Non si affitta agli ...

Lazio - Milinkovic esce allo scoperto : 'Da qui non mi muovo' : 'Resto alla Lazio'. Sergej Milinkovic non ha avuto dubbi quando un tifoso gli ha posto la fatidica domanda: resti o vai via? E detto da uno che non parla mai vale doppio. Si è presentato alle visite ...

Ma quale crisi?! La riveLazione dell’amico di Belen e Iannone : “metteranno su famiglia” [GALLERY] : Belen Rodriguez ed Andrea Iannone sono in crisi? L’amico della coppia assicura che non è così, la dichiarazione social di Gabriele Parpiglia Belen Rodriguez ed Andrea Iannone non stanno vivendo un momento felice della loro relazione o almeno così sembra. Il pilota di MotoGp e la showgirl argentina sono in vacanza ad Ibiza, ma è da tanto tempo che non si vedono foto tenere dei due piccioncini insieme. Dopo la crisi annunciata da Belen ...

Diabete - coLazione e glicemia : “Molte persone hanno picchi di livelli di glucosio e non lo sanno” : Una ricerca condotta dalla Stanford University School of Medicine, i cui risultati sono stati pubblicati su “PLOS Biology“, rivela che anche una colazione ritenuta “sana e leggera” in alcuni individui che non hanno il Diabete, può determinare elevati picchi di zuccheri nel sangue. I picchi glicemici, ovvero alti livelli di zucchero nel sangue, possono contribuire al rischio di malattie cardiovascolari e alle tendenze di ...

Razzismo - la cautela del Viminale : chiesto un dossier. 'Non c'è emergenza ma effetto emuLazione' : L'attenzione c'è, anche se il ministro dell'Interno Matteo Salvini afferma: 'emergenza Razzismo? Non diciamo sciocchezze'. E aggiunge: 'Ogni aggressione va punita e condannata, sono e sarò sempre a ...

Napoli - agente di Meret : 'L'infortunio non è grave - potrebbe esserci contro la Lazio' : 'Le tempistiche sono state tutte rispettate, teoricamente può essere già disponibile alla prima di campionato, l'infortunio alla fine è stato meno grave di quello che avrebbe potuto essere, ha già ...

Milinkovic Savic - strappo con la Lazio? Atteso al ritiro - ma non arriva : È tempo di rientri. Oggi, lunedì 30 luglio, i giocatori reduci dal mondiale si sono riuniti con le rispettive squadre per allenarsi in vista della prossima stagione. Tra i tanti ci sarebbe dovuto ...

Lazio - “Mamma ho perso l’aereo” : Milinkovic-Savic non si presenta alle visite mediche : Milinkovic-Savic NON SI presenta- Come evidenziato dai colleghi di “SportMediaset“, Milinkovic-Savic, atteso stamattina a Roma per le visite mediche, non si è presentato nella capitale perchè avrebbe perso l’aereo. Il centrocampista, salvo colpi di scena, sarà atteso in città nelle giornata di domani. Futuro tutta da valutare: Juve, United e Real restano alla finestra. FOLLE […] L'articolo Lazio, “Mamma ho perso ...

Clamoroso Lazio - Milinkovic-Savic non si presenta alle visite mediche : addio vicino - ecco il possibile sostituto : Clamoroso in casa Lazio, Milinkovic-Savic non si è presentato per le visite mediche, scoppia la bomba in casa biancoceleste, a questo punto l’addio con il calciatore sembra certo, con tanti club interessati: Juventus, Chelsea, Psg e Real Madrid. Una situazione che ha spiazzato tutti, giornalisti compresi, che attendevano il classe ’95 presso l’istituto clinico romano, le visite di Milinkovic-Savic sarebbero state rinviate a domani, ...