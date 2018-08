La guerra sui dazi non incide sulla bilancia commerciale cinese

Mara Venier rifà Domenica in e scatena la 'guerra' sui social : La rivoluzione targata 'Domenica in' è già iniziata. Mara Venier, che in questi giorni ha raggiunto suo marito Nicola Carraro a Santo Domingo, è sempre super social interagendo con i migliaia di fan ...

Le conseguenze della guerra commerciale USA - Cina sui mercati finanziari : La lettura trimestrale è prevista poter arrivare allo 0,40% rispetto allo 0,20% del trimestre precedente mentre si prevede che il dato annualizzato mostri un'economia in crescita all'1,30%. Apri un ...

F1 - Mondiale 2018 : sosta estiva decisiva per gli ultimi aggiornamenti e sviluppi. Ferrari e Mercedes - sarà guerra sui dettagli : Anche se non si corre, e lo si tornerà a fare solamente il weekend del 26 agosto in quel di Spa, e le fabbriche sono chiuse, stiamo vivendo uno dei momenti più importanti e decisivi di tutto il Mondiale 2018. La sosta estiva nella sua apparente calma piatta, sarà decisiva per quanto riguarda il finale di stagione. Lo si è visto con ampia frequenza negli ultimi anni, come dodici mesi fa, quando alla ripartenza la Mercedes andò a vincere il ...

Trieste - Dipiazza dichiara guerra ai sindacati e 'straccia' la trattativa sui precari : Dura presa di posizione del sindaco che 'scavalca' le rappresentanze rivolgendosi direttamente a dipendenti e cittadini

La guerra sui dazi tra Usa - Cina e Europa tra percezione e realtà : Se consideriamo le borse come rappresentative delle economie sottostanti è più che giusto, in Cina, includere le società a partecipazione pubblica, un ampio settore dell'economia cinese che in questi ...

L'autogol di Salvini sui Paesi in guerra : Quanti dei 67 migranti imbarcati sulla Diciotti e bloccati a lungo in mare da Matteo Salvini provengono da territori di guerra? Messa così, sembra una domanda neutra. Al netto del fatto che chi scappa ...

Tragedia a Carrara - muore operaio di 37 anni. Poi la scoperta che indigna tutti. “Ecco per cosa è morto…” - e sui social è già guerra vera : Una notizia terribile in un’estate che sta lasciando segni drammatici in ogni settore. Luca Savio, un operaio cavatore di marmo di 37 anni, è morto dopo essere stato schiacciato da un blocco di marmo in un deposito a Marina di Carrara. Il lavoratore aveva una moglie e un figlio piccolo. Stando a quanto riferito dalla Cgil Savio aveva un contratto di appena sei giorni, iniziato il 9 luglio, e questo è un aspetto davvero incredibile e ...

guerra commerciale al via : scattano i dazi Usa sui prodotti cinesi : L'economia più grande del mondo sarebbe anche più colpita, considerando che sta 'conducendo guerre commerciali su più fronti', compresi i suoi disaccordi con il Canada e l'Unione europea, come hanno ...

Salvini - stretta sui migranti : "Accoglienza a chi scappa veramente dalla guerra" : "Con una circolare a prefetti e presidenti delle Commissioni per il riconoscimento della protezione internazionale, ho personalmente richiesto velocità e attenzione nel dare accoglienza a chi scappa veramente dalla...

Charles St Arnaud commenta sui dazi e la possibilità di una guerra commerciale : In Germania, nonostante il settore automobilistico sia particolarmente importante per l'economia domestica, gli scambi commerciali diretti con gli Stati Uniti sono inferiori rispetto agli altri paesi,...

“Fai l’uomo”. Uomini e Donne - attacco pesantissimo a Luigi Mastroianni. Sui social è guerra totale : il messaggio che ha spiazzato tutti : Un nuovo appassionante capitolo della “guerra social” che sta travolgendo Nicola Panico e Luigi Mastroianni. In una story pubblicata, ancora una volta, su Instagram, l’ex compagno di Sara Affi Fella non ha apprezzato il fatto che il rivale abbia lasciato intendere un accordo pregresso tra lui e l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ e ha quindi utilizzato i social per replicare. Senza considerare il fatto che era stato ...

Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni - guerra sui social / Uomini e Donne : gesto drastico per l'ex tronista : Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni, la guerra continua sui social: l'ex tronista ancora provata dalle critiche ringrazia i fan per il sostegno, lui si diverte in discoteca.(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 14:45:00 GMT)

Dagli insulti in tv alla guerra sui social - Corona in preda al delirio : Una volta erano le "cassanate", ora sono le "Coronate". Dopo il buon successo di ascolti registrati ieri da "Non è l'Arena" su La7 grazie alla sua ospitata e dopo aver messo lo zampino nel litigio tra ...

Vi racconto la guerra sui supercomputer fra Usa e Cina : IL CERN DELLA SANITA' Essendo al servizio del dipartimento dell'Energia Summit si concentrerà su ricerche quali fusione energetica, fonti alternative, scienza dei materiali, studi sul clima, chimica ...