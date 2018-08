La demo di PES 2019 è finalmente disponibile

PES 2019 : Disponibile la demo su PC - PS4 e Xbox One : Konami annuncia ufficialmente la disponibilità della DEMO GRATUITA di PES 2019, Disponibile su Playstation 4, Xbox One e PC Steam. Con la versione di prova è possibile utilizzare 12 squadre, tra cui Inter, Milan e Barcellona. PES 2019: Scarica la DEMO GRATIS La DEMO di PES 2019 ha un peso di 3,8 GB ed è Disponibile al download GRATUITAMENTE sulle piattaforme riportate, ricordandovi che il lancio della versione ...

Le regionarie sospese e la solita farsa della democrazia diretta : Roma. La spiegazione, si fa per dire, è arrivata nel modo consueto: uno striminzito post scriptum in calce al post sul Sacro Blog. “La votazione per le regionarie per la lista del MoVimento 5 Stelle in Abruzzo è stata sospesa e rinviata”. Assai poco, per farsi un’idea di cosa sia davvero accaduto il

Gamescom 2018 : Konami tra i protagonisti con le nuove demo di PES 2019 - ZOE 2 The 2nd Runner : M?RS e HYPER SPORTS R : Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi la line-up completa di prodotti che verranno mostrati nell'edizione di quest'anno della Gamescom che si terrà dal 21 al 25 agosto a Colonia (Germania). Nello stand di Konamia Colonia (hall 8.1/A033) saranno disponibili nuove demo giocabili di PES 2019, ZONE OF THE ENDERS The 2nd Runner: M∀RS e HYPER SPORTS R.È confermata, inoltre, la presenza di uno stand dedicato a Yu-Gi-Oh! (hall ...

'Disincanto' : una principessa - un elfo e un demone nella nuova serie di Matt Groening : Arriva su Netflix dal 17 agosto la nuova creazione di Matt Groening, Disincanto . La serie d'animazione fantasy per adulti, in dieci episodi, è ambientata nel fatiscente regno medievale di Dreamland. ...