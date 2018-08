La decisione che cambiò il corso del ventesimo secolo

Il Var arriva sui maxischermi degli stadi : c'è l'ok della Lega. Replay dopo la decisione : La Serie A si rinnova ancora. Dalla prossima stagione, che inizierà il 18 agosto con Chievo-Juventus, il Var sarà trasmesso sui maxischermi degli stadi per permettere agli spettatori di vedere gli ...

Perché Lucifer è stato cancellato? Fox spiega i motivi : “È stata una dura decisione” : Dopo aver spiegato i motivi per cui Netflix ha deciso di salvare (e quindi di rinnovare) Lucifer per una quarta stagione, il network Fox ha invece espresso le ragioni dietro la cancellazione della serie. La notizia è arrivata a maggio, proprio prima che andasse in onda il finale di stagione, che ha lasciato i fan con l'amaro in bocca, dato che si è concluso con un grosso cliffhanger. Da allora è iniziata un'enorme campagna social al grido di ...

«Aboliamo le domeniche gratis nei musei». Che ne pensi della decisione del ministro Bonisoli? : Il titolare del dicastero dei Beni culturali annuncia per dopo l'estate lo stop all'entrata gratuita nei centri di cultura nei giorni festivi. «A livello internazionale non capiscono questa strategia e non l’apprezzano». Diteci la vostra Il ministro Alberto Bonisoli e la scuola offshore "

Ripescaggi Serie C - le 5 squadre che hanno presentato la domanda. I tempi per la decisione finale : Cinque squadre hanno presentato la domanda di Ripescaggio alla Lega Pro per poter partecipare al prossimo campionato di Serie C. Si tratta di Juventus B, Cavese, Imolese, Prato e Como. Le situazioni di questi club sono però molti diverse e non tutti avranno la certezza di vedere accolta la richiesta. Partiamo dalla la Juventus B, che sarà l’unica seconda squadra che vedremo in azione nella prossima stagione. Infatti dopo la rinuncia del Torino, ...

“Non ci penso minimamente!”. Stefano De Martino - la decisione che sciocca i fan. “Mi manca - non so come fare…” : “Non ci riesco proprio a stargli lontano!”. Questa la spiegazione a monte di tutto. A dare la notizia il settimanale Chi, che fa sapere a tutti che Stefano De Martino non parteciperà alla prossima edizione dell’Isola dei famosi. Il ballerino avrebbe ricevuto la proposta della produzione di rivestire il ruolo di inviato anche nella prossima edizione del reality ma avrebbe finito con il declinare l’invito. Il motivo? La nostalgia nei ...

Juventus - la decisione sull’amichevole di Villar Perosa e sulla presenza di Cristiano Ronaldo : Juventus a Villar Perosa? Il club ha preso una decisione sull’amichevole interna ed anche sulla presenza di Cristiano Ronaldo “La consueta amichevole della Juventus a Villar Perosa tra squadra A e B, potrebbe essere spostata a causa del dirompente effetto Cristiano Ronaldo”. Questa la notizia che nella serata di ieri ha preso il sopravvento in casa Juventus. La società, dopo un’attenta riflessione, ha preso una ...

Fiorentina - il comunicato dopo la decisione del Tas sul Milan e l’amichevole contro il Real Vicenza : La Fiorentina ha deciso di commentare così la decisione del Tas di riammettere il Milan in Europa League: “In tutta questa vicenda la Fiorentina ha avuto un chiaro ruolo di spettatrice rispettosa delle decisioni che le Autorità competenti avrebbero preso. Teniamo inoltre a precisare che noi la partecipazione alle Coppe siamo abituati a guadagnarcela sul campo per meriti sportivi come del resto abbiamo fatto per tanti ...

Ronaldo - la prima conferenza stampa : «La Juventus? Una decisione che ho preso da tanto tempo» : ... innanzitutto specificando che era da molto che aveva pensato di venire Torino «È stata una decisione che ho preso da tanto tempo: la Juve è uno dei migliori club al mondo, sceglierla è stato facile».

Taxi - la decisione dell’Antitrust e quella riforma che non arriverà mai : Il trasporto pubblico non di linea continua a essere regolato a suon di sentenze e giudizi. C’è poco da fare. D’altronde ogni ambizione di regolamentarlo davvero e aprirlo alla concorrenza è andato malissimo, perfino Renzi il rottamatore si è scontrato più volte con la micidiale lobby dei Taxisti, che è riuscita a ridurre ai minimi termini piattaforme come Uber. E nella sostanza a lasciare tutto com’è. Stavolta arriva per fortuna una decisione ...

Trump davanti alla "decisione più importante" che sposta a destra la Corte Suprema : È una scelta che influenzerà per anni, forse per decenni, l'orientamento della Corte Suprema. Donald Trump lo sa bene, al punto che ha definito "la decisione più importante che un presidente degli Stati Uniti può prendere" quella che si appresta a rendere pubblica tra poche ore, in diretta televisiva. Trump, infatti, quando in Italia sarà notte annuncerà il nome del giudice che sostituirà Anthony ...

Omicidio Rocchelli - riconoscimento a Fnsi di costituirsi parte civile decisione senza precedenti : Una decisione senza precedenti al processo per gli omicidi del fotoreporter italiano Andrea Rocchelli, e dello scrittore e attivista russo Andrej Mironov uccisi il 24 maggio 2014 in Ucraina. La Corte d'Assise di Pavia ha accolto la richiesta della Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi) e dell'Assostampa Lombarda di costituirsi parte civile.Un riconoscimento "innovativo", come ha evidenziato il Presidente della Fnsi Beppe Giulietti ...

Parco Giochi rimossa in in Fortnite tra poco - il perché della decisione : Fortnite a breve ritirerà la modalità Parco Giochi. L’annuncio è arrivato direttamente da Epic Games su Reddit. Lo sviluppatore però ha promesso che la popolare modlaità tornerà e che inoltre sono in arrivo anche diverse novità. La modalità Parco Giochi di Fortnite infatti è stata richiesta da milioni di fan, ma alla fine una serie di problemi hanno costretto gli sviluppatori anche a rinviare la sua uscita. Adesso però la modalità Parco Giochi ...

Tour de France - Bardet mette le cose in chiaro : “Froome va rispettato - felice che ci sia stata una decisione” : Romain Bardet ha parlato in conferenza stampa del Tour che sta per cominciare, soffermandosi anche sulla situazione Froome Il Tour de France sta per cominciare, un’occasione unica per Romain Bardet per dimostrare le proprie qualità e provare a vincere davanti al proprio pubblico. In occasione della conferenza stampa che la AG2r ha tenuto oggi al Vendéspace, il ciclista Francese ha parlato anche di Froome: “sono contento che ci ...