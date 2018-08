La cosa più difficile è quando un genitore mi dice | ' Ho perso mio figlio | ma il tuo

huffingtonpost

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Elena Santarelli torna a parlare della malattia delGiacomo e questa volta lo fa confessandosi a cuore aperto a Vanity Fair. Era l'autunno 2017alGiacomo, 9 anni, era stato diagnosticato un tumore cerebrale e da quel momento in poi la showgirl non si è mai data per vinta, continuando a raccontare la battaglia sua e quella del suo bambino attraverso i social.La parola tumore fa paura, ma ci sono tanti altri reparti in cui la paura della morte è ugualmente forte, se non di più. Tantene in questi mesi mi hanno scritto "sei straordinaria" o "quanto sei forte" ma non è che sono io così, come me ci sono altre mamme che non hanno la mia visibilità, ma che lo sono altrettanto se non si più. La prima reazione che hai da madre è che il tumore vorresti averlo tu. Ma purtroppo non è possibile. Allora capisci ...