La censura di Di Maio quando si parla di Ilva

ilfoglio

: RT @GiancarloDeRisi: ALTRO CHE CENSURA. ATTENTATO ALLA LIBERTÀ DEL PRESIDENTE: L'IPOTESI DI REATO DELLA PROCURA DI ROMA DI CHI HA ATTACCAT… - ferrandoluigi : RT @GiancarloDeRisi: ALTRO CHE CENSURA. ATTENTATO ALLA LIBERTÀ DEL PRESIDENTE: L'IPOTESI DI REATO DELLA PROCURA DI ROMA DI CHI HA ATTACCAT… - ecortuso : RT @GiancarloDeRisi: ALTRO CHE CENSURA. ATTENTATO ALLA LIBERTÀ DEL PRESIDENTE: L'IPOTESI DI REATO DELLA PROCURA DI ROMA DI CHI HA ATTACCAT… - carlokarl : RT @GiancarloDeRisi: ALTRO CHE CENSURA. ATTENTATO ALLA LIBERTÀ DEL PRESIDENTE: L'IPOTESI DI REATO DELLA PROCURA DI ROMA DI CHI HA ATTACCAT… -

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Roma. E’ il 27 marzo 2013va in scena per la prima volta la diretta streaming di una consultazione per la ricerca di una maggioranza di governo. Pierluigi Bersani, allora segretario Pd, insieme a Letta da una parte e Vito Crimi e Roberta Lombardi dall’altra andavano in diretta sulla Rete. Di