La bufala della crociata OMS contro il parmigiano

La bufala della benda di Daisy Osakue : Nelle ultime ore circola su Facebook una bufala: un cartello in cui si vede Daisy Osakue, l'atleta italiana aggredita e ferita con un lancio d'uova, che ha la benda per coprire la ferita prima sull'occhio sinistro e poi su quello destro. Ma la seconda foto è semplicemente la prima immagine riflessa.--Oltre al danno, la beffa. Non solo Daisy Osakue, la giovane atleta italiana aggredita con un lancio di uova a Moncalieri, rischia seriamente di non ...

Nasce 'bufala News' - il magazine multimediale del Consorzio della mozzarella campana Dop : Proveremo a raccontare non solo la mozzarella di bufala campana, ma il complesso mondo delle eccellenze italiane e il variegato universo del food inquadrandoli in chiave economica, sociale e ...

bufala RADIAZIONI : “CONTROLLATE SU GOOGLE - NASA E BBC”/ Messaggio su WhatsApp : gli elementi della fake news : Raggi cosmici e RADIAZIONI per l'eclissi di Luna, ma è una BUFALA su WhatsApp. “Oggi spegnete i cellulari”, ma è una fake news del 2016. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 18:07:00 GMT)

JOSEFA - L'AUTRICE DELLA bufala SULLO SMALTO : "L'HO VISTO AL TG"/ Francesca Totolo bannata anche da Facebook : Francesca Totolo, chi è la donna autrice DELLA BUFALA social su JOSEFA e che ha insinuato il dubbio sui social: la sua verità in una intervista a Il Primato Nazionale per il quale collabora.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 19:30:00 GMT)

L'autrice della bufala su Josefa ha spiegato le sue ragioni : Si definisce “ricercatrice indipendente” e il suo tweet sullo smalto di Josefa, la donna camerunense salvata dal mare a ottanta miglia dalle coste libiche, ha totalizzato centinaia di visualizzazioni, condivisioni e commenti. Ma Francesca Totolo, 41 anni, non è così indipendente, come ammette lei stessa per La Stampa. In un’intervista al quotidiano ha spiegato di collaborare principalmente con Il Primato ...

La bufala della naufraga con lo smalto sulle unghie : Josefa, la profuga salvata il 17 luglio dalla nave dell'Ong Open Arms tra i rottami di un gommone, non aveva lo smalto alle unghie e i dubbi messi in circolazione sulla base di una foto scattata ...

Decreto dignità - Migliore : “Emendamento Pd? Il ministro della disoccupazione Di Maio è un bufalaro” : Durissima invettiva del deputato Pd, Gennaro Migliore, contro il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, nel corso della trasmissione L’Aria che Tira Estate (La7). La miccia è data dai due emendamenti presentati dal Pd al Decreto di dignità sugli indennizzi ai lavoratori. Ieri sulla sua pagina Facebook Di Maio ha annunciato l’esistenza di un emendamento del Pd, finalizzato a “sopprimere l’articolo del Decreto dignità che ...

Josefa non aveva lo smalto. Virale la bufala della migrante con le unghie rosse salvata dalla Open Arms : ROMA - Lo smalto è di colore rosso acceso, un segno di rinascita e ritrovata femminilità dopo aver rischiato la vita in mezzo al mare. Sono proprio le unghie curate di Josefa , le cui lacrime hanno ...

Xylella - bufala o piaga? Tre certezze in attesa dei tempi della scienza : ulivi malati - confusione e fazioni contrapposte : Xylella è una bufala? No. Xylella esiste? Sì. Xylella fa seccare gli ulivi pugliesi? È, al momento, altamente probabile. C’è certezza? Si sta lavorando per dimostrarla in modo inoppugnabile, ma, sempre al momento, non c’è. C’è il dubbio, che dovrebbe essere “l’inizio della sapienza”, ma che in questa storia viene ridicolizzato a spartiacque tra fazioni. Con un solo risultato, dall’una e dall’altra parte: ridurre a poco la grande complessità del ...

La bufala della bimba vittima di Trump : Ormai nel mondo dominato dal mercato del falso si rischia la sòla anche sulle icone di un momento storico. In questi giorni ha girato sui media di tutto il mondo l'immagine di una bambina honduregna di due anni, con una maglietta rosa, che piange mentre un agente incaricato della sorveglianza a McAllen, Texas al confine con il Messico, perquisisce sua ...

Acqua San Benedetto contaminata e ritirata dal Ministero della Salute : bufala o è inquinata? : Si parla tantissimo da alcuni giorni a questa parte dell'Acqua San Benedetto, secondo alcune segnalazioni contaminata e addirittura ritirata dal mercato direttamente dal Ministero della Salute. Come sempre avviene in questi casi, è difficile comprendere se si tratti di una bufala, oppure se possa esistere un autentico pericolo dovuto all'eventuale presenza di Acqua inquinata sul mercato. Proviamo dunque a fare chiarezza, riepilogando tutte le ...