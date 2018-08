Kylie Jenner | da Bella Hadid e Cara Delevingne | tutte le BFF presenti al lancio

Kylie Jenner in versione dea nel video del nuovo singolo di Travis Scott “Stop Trying To Be God” : Vediamo se la riconosci! The post Kylie Jenner in versione dea nel video del nuovo singolo di Travis Scott “Stop Trying To Be God” appeared first on News Mtv Italia.

Kylie Jenner dea nel video di Stop Trying To Be God di Travis Scott : La love story tra Kylie Jenner e Travis Scott ha sempre seguito il ritmo della musica. Questo fin dalla loro prima volta insieme, in pubblico, durante l’edizione 2017 del Coachella. Ora il rapper ha voluto che la sua dolce metà comparisse anche nel videoclip di Stop Trying To Be God, primo singolo estratto dal suo nuovo album AstroWorld. Il video, diretto da Dave Meyers, è ricco di riferimento biblici e vede Travis Scott muoversi come una ...

Kylie Jenner rinuncia al filler : ecco cosa l’ha spinta : Famosa in tutto il mondo per essere una delle sorelle Kardashian, Kyle Jenner è riuscita a costruire un impero economico che va al di la di quello legato al reality show che ha reso famosa la sua famiglia: nel numero di Agosto, Forbes l’ha nominata come la più giovane self-made billionaire della storia, infatti in soli 3 anni di attività la sua linea cosmetica, Kylie Cosmetics, ha fatturato alla neo 21enne circa 900 milioni di dollari. Inoltre ...

Cosmetici & followers Ecco come Kylie Jenner è diventata la miliardaria più giovane della storia : Sulle copertine delle riviste di gossip è sempre bella, elegantissima ed impeccabilmente truccata; spesso appare con il compagno, il rapper e produttore discografico di colore Travis Scott. Una coppia di successo, diventata un'icona per siti e giornali di costume americani. Ma Kylie Jenner non è solo una presenza glamour: a 21 anni (per la precisione li compirà tra pochi giorni, il 10 agosto) sta per conquistare il record di più giovane ...

Kylie Jenner chiede a Travis Scott il nome dei loro (4) cani. Lui ne ricorda uno a malapena : Ci sono giochi che non bisognerebbe mai fare. Anche se nessuno vuole metterti per forza in difficoltà, anche se ti senti a posto e sereno sotto ogni punto di vista, perché partecipare a un Quiz in cui la tua fidanzata ti fa delle domande per scoprire quanto la conosci bene? È quasi certo che su qualche domanda fallirai. È successo a Travis Scott interrogato da Kylie Jenner durante il «Kylie Quiz» (lo vedete qui sotto sul canale Qq). In tutto 23 ...

Kylie Jenner : 1 milione di dollari per post su Instagram : Kylie Jenner è la persona che più per un singolo aggiornamento su Instagram. È stata infatti pagata un milione di dollar i per un post e si pone così in testa alla classifica dei paperoni social per ...

Kylie Jenner ha trasformato la sua auto da 225mila dollari per seguire un trend estivo : Passione arancione The post Kylie Jenner ha trasformato la sua auto da 225mila dollari per seguire un trend estivo appeared first on News Mtv Italia.

Kylie Jenner e Travis Scott : l’amore - come farlo funzionare e la Maledizione delle Kardashian : È Kylie, fin dall’inizio, a dettare i tempi. La più giovane e ricca delle sorelle Jenner accompagnata dalla sua ben rodata e fantastica squadra se ne va in giro per i Milk Studios, a Hollywood, con uno scopo ben preciso. Il suo team, composto per metà da maschi e metà da femmine, potrebbe ricordare quello di Ocean’s Eleven, se non fosse per i top scollati e i riempitivi per le labbra. Al posto di una valigetta colma di fiche da casinò, c’è ...

Kylie Jenner e Travis Scott scandalosi su «Gq» : Dopo la copertina di Forbes che l’ha eletta «più giovane self-made billionaire della storia», con un patrimonio personale stimato a 900 milioni di dollari, la sorellina ventenne di Kim Kardashian, Kylie Jenner, se ne è concessa una molto più trasgressiva. L’edizione americana di GQ, l’ha infatti messa in copertina, insieme al compagno Travis Scott, padre di sua figlia Stormi, in versione Jane Birkin-Serge Gainsbourg anni 70, quando fra sussurri ...

«Jelly Nails» il trend unghie che ha conquistato anche Kylie Jenner : Quando si tratta di tendenze unghie l’unico posto dove andare a frugare per ispirazioni è Instagram. Questa è una certezza. Se poi la social mogul Kylie Jenner, adesso sulla copertina di Forbes perché è la più giovane miliardaria self-made del pianeta, sceglie un determinato stile per la sua manicure girly, il trend è più che consolidato. È consacrato. Indiscutibile. Scritto sui social, che di questi tempi vale di più che inciderlo su pietra. In ...

Kylie Jenner ha rivelato come si è procurata la grossa cicatrice sulla gamba : Ahi! The post Kylie Jenner ha rivelato come si è procurata la grossa cicatrice sulla gamba appeared first on News Mtv Italia.

Kylie Jenner e Travis Scott raccontano la romantica avventura che li ha fatti innamorare : E perché non li vedi spesso insieme in pubblico The post Kylie Jenner e Travis Scott raccontano la romantica avventura che li ha fatti innamorare appeared first on News Mtv Italia.

Raccolta fondi per donare soldi a Kylie Jenner : «Così potrà essere la più ricca del mondo». Ora ha 900 milioni di dollari : Kylie Jenner è sulla buona strada per superare Mark Zuckerberg come più giovane "miliardario che si è fatto da solo". La rivista Forbes ha dato la...

Raccolta fondi per Kylie Jenner : 'Così potrà essere la più ricca del mondo' : Kylie Jenner è sulla buona strada per superare Mark Zuckerberg come più giovane 'miliardario che si è fatto da solo'. La rivista Forbes ha dato la notizia dopo aver pubblicato la copertina del numero ...