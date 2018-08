Kepa | il portiere più caro della storia | al Chelsea per 80 milioni

Calciomercato Kepa - depositata clausola di 80 milioni : va al Chelsea - è il portiere più pagato della storia : Un nuovo portiere per Maurizio Sarri, il più pagato della storia del calcio. Non Alisson, passato nello scorso mese di luglio dalla Roma al Liverpool per la cifra finora record di 75 milioni di euro ...

Un ‘GoalKepa’ per il Chelsea! Follia Blues - 80 milioni per Arrizabalaga : è il portiere più pagato della storia : Il Chelsea pronto a pagare la pazzesca clausola rescissoria di Kepa Arrizabalaga, giovane portiere dell’Athletic Bilbao: ai baschi andranno 80 milioni. L’affare spinge Courtois verso Madrid Qualche settimana fa, il portiere dell Roma Alisson è stato ceduto al Liverpool per 73 milioni di euro diventando l’estremo difensore più pagato della storia. Record che non è destinato a durare a lungo. Il Chelsea sembra avere ...