Karius torna ad Anfield | standing ovation dei tifosi del Liverpool

(Di mercoledì 8 agosto 2018)per Lorisdaidel. E' successo ieri sera durante l'amichevole vinta per 3-1 dai Reds contro il Torino. Il pubblico diha accolto il portiere tedesco con un caloroso applauso al momento del suo ingresso in campo al posto di Alisson, dimostrando di avere già dimenticato i suoi errori durante la finale di Champions League persa contro il Real Madrid. Lo stessoha pubblicato il video su Instagram con un breve messaggio per i suoi: "Grazieper questa accoglienza". (AdnKronos)