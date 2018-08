Juventus | senti Douglas Costa | “CR7 primo ad arrivare all’allenamento | ultimo ad

Bonucci alla Juventus : oggi le visite mediche/ Ultime notizie - pochi tifosi presenti a Caselle : Bonucci alla Juventus: oggi le visite mediche, tutto fatto per il ritorno del difensore. Accoglienza fredda: pochi tifosi presenti a Caselle, Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 11:58:00 GMT)

Juventus - Cancelo : 'Allegri mi ha fatto sentire a mio agio' : ' Mi piace giocare l'International Champions Cup perche' ci si puo' confrontare con le migliori squadre del mondo e affrontarle durante l'estate ci permette di prepararci al meglio fisicamente e ...

Juventus - senti Szczesny : 'Con CR7 - più chance Champions' : ROMA - ' Con Ronaldo avremo più possibilità, questo è sicuro '. Wojciech Szczesny confida nell'aiuto del fuoriclasse portoghese in vista della prossima Champions League , obiettivo che la Juventus ...

Calciomercato Juventus - Pjanic e quelle offerte di mercato : “ho sentito molte cose che mi hanno fatto ridere” : Il giocatore della Juventus ha parlato del nuovo calendario e del suo futuro, ammettendo di stare bene in bianconero Tante offerte arrivate per lui, ma al momento la volontà di Pjanic è quella di rimanere alla Juventus. Il centrocampista bosniaco commenta ai microfoni di Sky Sport quanto uscito sui giornali, catalogando tutte le voci come chiacchiere da bar. Pjanic – LaPresse/Tano Pecoraro “Ho letto un po’ di tutto, tante ...

Pirlo e quel presentimento sulla sua ex squadra : “Cristiano Ronaldo può far vincere alla Juventus la Champions” : La Champions League è alla portata della Juventus con Cristiano Ronaldo, parola di Andrea Pirlo “La Juve di Cristiano Ronaldo vincerà la Champions? Ci prova, non è detto che comprando un giocatore così la vinci, però certamente ti avvicini molto. Un giocatore che sposta gli equilibri magari può servire finalmente alla Juve per vincere la Champions”. Così Andrea Pirlo commenta il colpo di mercato del club bianconero a margine ...

Asamoah felice all'Inter : 'Lo fanno sentire più importante che alla Juventus' : TORINO - Sei scudetti, 4 Coppe Italia e 3 Supercoppe: questo il bilancio di Kwadwo Asamoah nelle sue stagioni alla Juventus che in poche settimane si è però innamorato dell' Inter , che lo ha ...

Sorteggio Champions League 2018-2019 : quando si svolge? Data - programma - orario e teste di serie dei gironi. Presenti Juventus - Napoli - Roma e Inter : La stagione calcistica riprenderà tra un mese e con essa tornerà anche la Champions League. Il nuovo format prevede quattro italiane al via: ci sarà ovviamente la Juventus campione d’Italia, decisa più che mai a dare la caccia alla Coppa dopo l’acquisto di Cristiano Ronaldo, e insieme ai bianconeri anche Napoli, Roma e Inter proveranno a dire la loro nella più prestigiosa competizione continentale per club. Sarà un percorso lungo, ...

Juventus - senti Panucci : “Cristiano Ronaldo ha Champions nel sangue” : Christian Panucci è convinto che Cristiano Ronaldo possa portare sul tetto d’Europa il club bianconero, obiettivo mai negato dalla stessa Juventus “Cristiano Ronaldo farà certamente bene in Italia, è un campione ed ha la Champions nel sangue“. Sono le parole riguardo al colpo di mercato della Juventus di Christian Panucci in una intervista a ‘El Partidazo’ di Cadena Cope. “Si tratta di un trasferimento ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - sentite Lippi : “più facile di quanto si pensi…” : Marcello Lippi ha parlato del possibile approdo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, un affare che potrebbe far esplodere il mercato italiano Marcello Lippi è sempre molto attento alle vicende della Juventus, club col quale ha vinto molto da allenatore. Il tecnico, parlando alla Gazzetta dello sport, ha detto la sua in merito al possibile approdo di Cristiano Ronaldo in bianconero: “Le cifre sono folli, ma fino a un certo punto. Ci ...

Juventus - senti Milinkovic-Savic : “Juve grande squadra. Dico che…” : Juventus, senti Milinkovic-Savic- Milinkovic-Savic apre alla Juve. Secondo quanto riportato dai colleghi della “Gazzetta“, il centrocampista della Lazio sarebbe pronto ad aprire ad un potenziale passaggio in bianconero. “JUVE grande SQUADRA” Queste le parole del centrocampista serbo: “Ora mi riposo. Torno a casa, alla Lazio, dove ho un contratto. Poi vedremo se resto o vado […] L'articolo Juventus, senti ...

Juventus - senti Chiellini : “scudetto o Champions? Ecco cosa dico” : Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ha parlato delle ambizioni bianconere per la prossima stagione dopo i successi di quest’anno sotto la guida di Allegri “Scudetto o Champions? Il prossimo anno punteremo a tutto come sempre, con grande serenità, ora ci riposiamo con tranquillità e poi sarà un’altra grande annata come le altre, ne sono sicuro”. Sono le parole di Giorgio Chiellini, nuovo capitano della Juventus ...