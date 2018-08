Juventus | Pjanic verso il rinnovo | prolungamento fino al 2022

Juventus - ecco il piano : priorità a Pjanic - Milinkovic-Savic prima alternativa. Defilato Pogba : Juventus, ecco IL piano- La Juventus si prepara a vivere le ultime settimane di mercato da autentica protagonista. La società bianconera punterà sul rinnovo di Miralam Pjanic. Il primo obiettivo bianconero resta il rinnovo del centrocampista bosniaco. Contratto che verrà adeguato dai 4,5 milioni attuali, ai 6-6,5 milioni di euro della nuova proposta. Tuttavia le […] L'articolo Juventus, ecco il piano: priorità a Pjanic, Milinkovic-Savic ...

Pjanic - il rinnovo è pronto ma la Juventus resta vigile : ROMA - C' è un confine, molto sottile, tra incedibilità e adeguamento contrattuale. Come se fosse una cartina geografica, quella di Miralem Pjanic . E parallelamente della Juve . Questa è una storia ...

Juventus - i dubbi di Pjanic : rinnovo e CR7 ma l'Europa chiama : TORINO - Sono i dubbi che vorrebbero avere tutti: da una parte rimanere alla Juventus, con un nuovo e più remunerativo contratto, lottando per la Champions League al fianco di Cristiano Ronaldo; dall'...

Calciomercato Juventus - blitz segreto di Pjanic a Milano : ecco cosa si è deciso : Calciomercato Juventus- blitz a Milano di Miralem Pjanic nella giornata di ieri, di rientro dalla tournée della Juventus negli Stati Uniti. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, in agenda c’era un appuntamento col suo nuovo entourage, capeggiato da Fahli Ramadani, per discutere del futuro del calciatore bosniaco, sempre più vicino a prolungare il suo rapporto con la Vecchia Signora, ma contemporaneamente nel mirino delle big di ...

Pjanic ad un passo dal rinnovo con la Juventus - i bianconeri blindano il loro gioiello di centrocampo : Miralem Pjanic, vicinissimo il rinnovo con la Juventus: il calciatore bianconero con ogni probabilità rimarrà in Italia tra i ranghi di Massimiliano Allegri Miralem Pjanic è stato spesso accostato in questa calda sessione di calciomercato a club di prestigio stranieri. C’è chi infatti sarebbe stato pronto a fare follie per il centrocampista bosniaco. La richiesta della Juventus per la cessione del 28enne di Tuzla, di 100 milioni di ...

Juventus - attacco Real per Pjanic : i Blancos mettono sul piatto 100 milioni : E' stata la regina del calciomercato 2018 di tutta Europa, la Juventus, con il colpo di Cristiano Ronaldo . Ma ora i bianconeri si trovano a doversi difendere dall'attacco che è partito su Miralem ...

Juventus - Pjanic vuole un ingaggio alla Dybala. Sarri contro l'agente di Courtois : Sette milioni di euro a stagione: non cambia la cifra richiesta da Miralem Pjanic , per firmare il prolungamento del contratto con la Juventus . Il centrocampista bosniaco vuole un contratto in 'stile ...

Pogba alla Juventus?/ Ultime notizie : rapporti tesi con Mourinho - il ritorno si avvicina. Ma Pjanic... : Pogba alla Juventus? Ultime notizie: rapporti tesi con Mourinho, il grande ritorno in bianconero si avvicina, anche se resta da capire cosa fare con Pjanic...(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 09:50:00 GMT)

Juventus - la priorità di Marotta : blindare Pjanic : La Juventus passa alla fase due del mercato: ha stupito tutti acquistando Cristiano Ronaldo e piazzando colpi di spessore come Cancelo, Emre Can e Bonucci; ora l'obiettivo è proteggere i suoi gioielli ...

Juventus - da Dybala a Pjanic fino a Cuadrado : quanti saluti per Higuain. E a Bonucci? : Giornata di addii in casa Juve. Nel giorno in cui Gonzalo Higuain ha salutato i bianconeri dopo due stagioni, non sono mancati i saluti social di molti ex compagni, che hanno voluto ringraziare il ...

Juventus - Pjanic dribbla le indiscrezioni : addio più lontano : ATLANTA - Pure Miralem Pjanic in conferenza stampa d'apertura della sfida-evento tra la rappresentativa della Major League Soccer e la Juventus, in programma domani alla Mercedes Benz Arena di Atlanta:...

Juventus - Pjanic è già pronto per CR7 : che show a canestro : Miralem Pjanic , in attesa di giocare con Cristiano Ronaldo, dimostra di avere un piede assolutamente all'altezza. Ma stavolta non lo fa in un campo da calcio, ma sul parquet e con un canestro come ...

Calciomercato Juventus - ecco perchè Milinkovic-Savic può essere l’ultimo grande tassello : Allegri pensa al 4-2-3-1 - così si può sacrificare Pjanic [FOTO e DETTAGLI] : 1/3 LaPresse/Alfredo Falcone ...

Calciomercato Juventus : Pjanic ‘l’uomo da 100 milioni di euro’ ma lui non ci pensa : Il Calciomercato della Juventus è più che mai protagonista in queste ore con la clamorosa trattativa con il Milan per lo scambio Bonucci-Caldara. Oltre a questo ipotetico affare, però, la società bianconera si trova al centro del mercato anche a motivo di altri nomi altisonanti, uno fra tutti quello del centrocampista bosniaco, Miralem Pjanic. A questo proposito, l’ex giocatore della Roma, ai microfoni di Sky Sport, ha voluto smentire ...