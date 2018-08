Juventus | nuovo affondo per Marcelo | CR7 va in pressing sul brasiliano

L'ex Juventus Bucarest cambia di nuovo nome : TORINO - Il nome cambia ancora. Prima Juventus Bucarest , poi Fc Colentina e infine Daco-Getica. La squadra di Bucarest sembra aver risolto la sua crisi di identità dopo che la Juventus, lo scorso ...

Il ritorno delle ‘sei sorelle’ - la Serie A di nuovo il miglior campionato al mondo : Juventus - Milan ed Inter preparano l’ultimo botto - Roma - Lazio e Napoli già super competitive [NOMI e DETTAGLI] : La Serie A torna ad essere il miglior campionato al mondo, si preannuncia una stagione pazzesca ed in grado di entusiasmare i tifosi fino all’ultima giornata. Partiamo dalla favorita alla vittoria dello scudetto, la Juventus è un gradino avanti rispetto alle avversarie, il colpo Cristiano Ronaldo ha aumentato il distacco dalle altre ma l’ultima operazione portata avanti con il Milan, lascia più che perplessi, i bianconeri ...

Serie A - sarà Chievo-Juventus ad aprire il nuovo campionato : ecco anticipi e posticipi delle prime tre giornate : Definito il quadro di anticipi e posticipi delle prime tre giornate, si comincia con Chievo-Juventus La Lega di Serie A ha annunciato gli anticipi e posticipi delle prime tre giornate di campionato. Il primo match della stagione vedrà subito in campo Cristiano Ronaldo, impegnato in Chievo-Juventus sabato 18 agosto alle 18. Questi tutti gli anticipi e posticipi dei primi tre turni. Prima giornata andata. Sabato 18 agosto 2018 ore 18: ...

Allegri vara il nuovo modulo per “esaltare” Cristiano Ronaldo : nasce una Juventus da urlo! : La Juventus pronta per giocare una lunga stagione, con l’obiettivo mai negato di raggiungere il successo in Champions League Una stagione con ‘vista Champions League’ quella della Juventus che sta per iniziare. Sarà un’annata da sogno per i tifosi bianconeri che, con l’arrivo di Cristiano Ronaldo, sono autorizzati a pensare in grande su ogni fronte. La grande estate di calciomercato non è ancora finita, con ...

Juventus - pronto il nuovo colpo : prossimo obiettivo Pogba : Il neocampione del mondo non sarebbe più in buoni rapporti con il tecnico José Mourinho e avrebbe chiesto di lasciare il Manchester United , motivo per cui i bianconeri sembrerebbero essere in prima ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Juventus Benfica : info e orario - quote e novità live. Il volto nuovo (ICC 2018) : PROBABILI FORMAZIONI Juventus Benfica: info e orario, quote e novità live sugli schieramenti delle due squadre. Altro test in International Champions Cup, Allegri può cambiare qualcosa(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 15:47:00 GMT)

Juventus - nuovo incontro con il Milan : Bonucci è più vicino : Il ritorno di Leonardo Bonucci alla Juventus si avvicina a suon di incontri, nuove idee e benedizioni. Se i dirigenti bianconeri, anche ieri attivissimi nei salotti Milanesi del mercato, hanno ...

Milan - Bonucci verso la Juventus : nuovo vertice con l'agente di Caldara : Sono i giorni, le ore, del probabile ritorno di Leonardo Bonucci alla Juventus, con Mattia Caldara pronto eventualmente a fare il percorso inverso. Oggi, a Milano, c'è stato un altro vertice tra il ds ...

Calciomercato Juventus - continui colloqui con la Lazio : si tenta un nuovo colpo : Calciomercato Juventus – Nel week end ci sarebbe stato un contatto tra Beppe Marotta e Claudio Lotito, oggi, invece, nel ritiro della Lazio, dovrebbe esserci un incontro tra l’allenatore Simone Inzaghi e il direttore sportivo Igli Tare. Appuntamenti diversi, ma il tema è unico: si parlerà della posizione di Sergej Milinkovic-Savic, gioiello biancoceleste su cui la Juventus fa sempre più pressione. Tutto sarebbe subordinato alla ...

Juventus - ecco il nuovo pullman : design zebrato voluto da Lapo Elkann : La Juventus inaugura la stagione con un pullman nuovo di zecca: spiccano i colori bianconeri L'articolo Juventus, ecco il nuovo pullman: design zebrato voluto da Lapo Elkann è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nuovo Dybala pronto per la Juventus e per Cristiano Ronaldo : TORINO - Paulo Dybala sta per tornare. Un Nuovo Dybala. Con i capelli di platino. Con una nuova fidanzata, Oriana Sabatini . Con un Nuovo compagno di squadra: Cristiano Ronaldo , peraltro anche Nuovo ...

Juventus - Evra pazzo e tenore : rivista Bocelli per CR7 e sforna un nuovo consiglio. IL VIDEO : Il VIDEO "Con te vincerò / Juventini ce l'avete voi / il giocatore più forte del mondo / E si chiama Cristiano Ronaldo". Una "perfetta" esibizione quella di Evra, rimanendo , per poco, nella metrica ...

Emily Ratajkowski tradisce la Juventus - nuovo amore in Serie A per la bellissima modella [FOTO] : Emily Ratajkowski è una delle donne più osannate del mondo, la modella statunitense tradisce la sua fede juventina ed indossa un’altra maglia della Serie A Emily Ratajkowski che si era da sempre professata una tifosa della Juventus, tradisce la sua squadra italiana del cuore con la Roma. La bellissima modella tra le sue Storie Instagram si è immortalata con indosso la maglia giallorossa che riportava il suo nome. Altro che Cristiano ...