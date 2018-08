Juventus | Marcelo ci spera

Pogba e Marcelo potrebbero arrivare davvero alla Juventus (RUMORS) : Pogba e Marcelo potrebbero diventare piste serissime per la Juventus. Il sodalizio bianconero, nella stessa estate in cui ha acquistato Cristiano Ronaldo, potrebbe piazzare altri due colpi di livello altissimo. Senza dimenticare che l'arrivo di Bonucci, scremato da tutte le situazioni ambientali contingenti, rappresenta un'altra iniezione di qualita' alla rosa. Inutile fare giri di parole: Marotta e Paratici, con la supervisione della famiglia ...

Formazione Juventus 2018-2019 : con Marcelo e Pogba un ipotetico 11 stellare per Allegri : Formazione Juventus 2018-2019 che rischia di riservare più sorprese di quante non ne siano arrivate fino ad ora. E' più o meno questo il succo di ciò che potrebbe cambiare gli orizzonti di Massimiliano Allegri. Marotta e Paratici restano vigili affinché se davvero può esserci l'opportunita' di innalzare ulteriormente il livello tecnico della squadra. Inutile girarci attorno: l'obiettivo è vincere la Champions League. La societa' pronta ad andare ...

Juventus - resta vivo il sogno Marcelo : il PSG affonda per Alex Sandro : resta vivo IL sogno Marcelo- resta vivo il sogno Marcelo in casa Juventus. Il terzino brasiliano rappresenta un chiaro obiettivo per la retroguardia juventina. Chiaro e logico che l’affare potrebbe entrare nel vivo solamente in casa d’addio ad Alex Sandro. Il terzino della Juventus piace parecchio al PSG. Tuchel lo avrebbe indicato come pedina ideale […] L'articolo Juventus, resta vivo il sogno Marcelo: il PSG affonda per Alex ...

Juventus - Cristiano Ronaldo allo scoperto : “Voglio Marcelo alla Juve” : VOGLIO Marcelo- Cristiano Ronaldo chiama Marcelo alla Juventus. Secondo quanto riportato dal “Corriere di Torino“, l’attaccante portoghese avrebbe suggerito l’acquisto di Marcelo alla società bianconera. “Voglio Marcelo“: un messaggio indiretto che CR7 avrebbe suggerito alla Juventus. Perchè Marcelo? Il terzino brasiliano, grande amico del campione portoghese, potrebbe rappresentare un tassello di grande ...

Marcelo - Godin - Dybala. Intorno a Ronaldo nasce una Juventus Mondiale : Una Juventus Mondiale, una naturale rivoluzione risultato dell'approdo a Torino di Cristiano Ronaldo. Voci che si inseguono, trattative accennate, mezzi sorrisi che nascondono una base di verità. L'arrivo del lusitano non può lasciare la Signora nella penombra ma la costringe a tirare fuori le unghie per l'assalto, ancora una volta, alla tanto bramata Champions League. Con una formazione titolare composta quasi interamente da giocatori che hanno ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di venerdì 13 luglio in DIRETTA : la Juventus spinge per Marcelo? Napoli e Inter attive : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 12 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: venerdì 13 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

Marcelo alla Juventus - l’annuncio del calciatore brasiliano : ecco il secondo colpaccio in poche ore : Marcelo alla Juventus, ecco la lettera del brasiliano – “Chi l’avrebbe detto eh Cris!!! È arrivata l’ora di dirsi addio… Ti giuro che non immaginavo che quel giorno potesse arrivare! Però niente in questa vita è per sempre, e spero che tu sia molto felice nel tuo nuovo cammino. Sono stati quasi 10 anni passati al tuo fianco, 10 anni di allegria, buon calcio, vittorie, sconfitte, momenti meravigliosi! Ho imparato tanto con te, la tua ...

