Juventus | la squadra riparte al completo | Allegri ha ritrovato Cristiano Ronaldo

Juventus - primi gol per Cristiano Ronaldo in allenamento. Da venerdì squadra al completo : La Juventus ha pubblicato tramite il proprio sito ufficiale le immagini della prima vera partitella in allenamento di Cristiano Ronaldo, e non solo, dopo l'arrivo in bianconero. Partitella in cui sono ...

Juventus U23 : la Seconda Squadra è realtà. Il comunicato : La Seconda Squadra per la Juve è realtà. Con questo il comunicato il club ha ufficializzato la partenza del progetto, dalla Lega Pro. 'Un'altra grande novità nel mondo Juventus. Dal prossimo anno, infatti, il Club potrà contare su una Seconda Squadra, dal nome Juventus U23, che militerà nel campionato di Serie C, al via dal prossimo 25 agosto. Il progetto si è ...

Juventus - Allegri vago in conferenza stampa ad Atlanta : “quando finirà il mercato la squadra sarà competitiva come sempre” : La Juventus ad Atlanta, Massimiliano Allegri parla di mercato: l’allenatore svicola dalle domande dirette su Higuain La Juventus è ad Atlanta dove nei prossimi gironi affronterà una selezione All Star della Mls. Mentre alla Continassa si è assistito al primo allenamento da bianconero di Cristiano Ronaldo, oltreoceano i bianconeri continuano la loro tournée. Massimiliano Allegri ha parlato alla conferenza stampa prima del match della ...

Serie C – Anche il Milan rinuncia ad iscrivere la squadra B : sarà la Juventus a dare il via alla ‘rivoluzione’ : Il progetto delle squadre B non sembra voler decollare: il Milan è l’ennesima big che si è tirata indietro, solo la Juventus sembra decisa ad iscrivere la propria squadra in Serie C Sembrava un progetto rivoluzionario per il futuro del calcio italiano, ma le big non sembrano ancora attrezzate (o interessate, almeno attualmente) ad iscrivere le proprie ‘squadre B’ in Serie C. Dopo la rinuncia dell’Inter, nelle ultime ore Anche il Milan si è ...

Pirlo e quel presentimento sulla sua ex squadra : “Cristiano Ronaldo può far vincere alla Juventus la Champions” : La Champions League è alla portata della Juventus con Cristiano Ronaldo, parola di Andrea Pirlo “La Juve di Cristiano Ronaldo vincerà la Champions? Ci prova, non è detto che comprando un giocatore così la vinci, però certamente ti avvicini molto. Un giocatore che sposta gli equilibri magari può servire finalmente alla Juve per vincere la Champions”. Così Andrea Pirlo commenta il colpo di mercato del club bianconero a margine ...

Clamoroso Juventus - vicino anche Marcelo : via Alex Sandro - sta diventando la squadra più forte di sempre [DETTAGLI] : 1/10 AFP/LaPresse ...

Juventus-Cristiano Ronaldo - squadra stellare : ecco come cambia l’11 targato Allegri [FOTO] : 1/16 ...