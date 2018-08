Juventus | Clemenza al bivio tra Sassuolo e Serie B

La Juventus batte il Benfica - ma la vera sorpresa è il gol di Luca Clemenza : il VIDEO del capolavoro del trequartista : La Juventus batte il Benfica 4-2 dopo i rigori negli Usa, ma a conquistare il pubblico americano è lo splendido gol di Luca Clemenza Prima un gol del Benfica , poi la rete della Juventus all’incrocio dei pali che ha stregato anche gli americani e che porta la firma di Luca Clemenza . Il 21enne trequartista juventino si mette in mostra nella tournèe della squadra di Allegri negli Usa con un gol capolavoro . La partita, poi decisa ai ...

