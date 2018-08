Juve - sfida a calcio tennis : Dybala e Douglas Costa festeggiano contro Bonucci e Ronaldo [VIDEO] : La preparazione della Juventus prosegue senza particolari intoppi. C’è un buon clima nel gruppo e ci si diverte: sfida a calcio tennis tra Dybala e Douglas Costa da una parte e Bonucci e Cristiano Ronaldo dall’altra. ECCO IL VIDEO: Un quartetto così per la sfida di calcio-tennis al #JTC.@PauDybala_JR & @DouglasCosta @Cristiano & @Bonucci_leo19 #ForzaJuve pic.twitter.com/0zu51jhZsZ — JuventusFC (@Juventusfc) 7 agosto ...

Sfida alla Juve per Milinkovic : Leonardo - blitz da 120 milioni : I rossoneri pronti a trattare con la Lazio per un prestito da 40 milioni con diritto di riscatto a 80. In azione anche i campioni d'Italia, legati però a Pjanic: solo in caso di cessione può arrivare ...

Napoli - Insigne sfida la Juve : 'Ancelotti guida scudetto - pronti con tutti' : Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: 'Questi 10 giorni saranno importanti per la nostra preparazione e per arrivare al meglio ad inizio campionato. Ci aspettano tre sfide difficilissime, cercheremo di scendere in campo e ...

De Laurentiis sfida la Juventus : 'CR7? Discorso scudetto non è chiuso' : NAPOLI - 'Con l'arrivo di Ronaldo il Discorso scudetto non è chiuso' . Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a Radio Kiss Kiss Napoli. 'Il Napoli - ha detto - darà filo da torcere ...

Il calendario della Roma 2018/2019 : si parte col Torino - a Natale la sfida con la Juve : Da Olimpico a … Olimpico. La Roma, dopo il terzo posto centrato nella passata stagione, ripartirà dall'omonimo stadio di Torino. Il primo messaggio alla Juve quindi, la squadra di Di Francesco proverà ...

Moratti “sfida” la Juventus : “fossi stato presidente dell’Inter ci avrei provato per Cristiano Ronaldo…” : Cristiano Ronaldo continua a far discutere, il suo arrivo alla Juventus è stato il vero crack del calciomercato estivo italiano Il colpo dell’anno (e non solo) è stato di certo quello della Juventus, capace di accaparrarsi Cristiano Ronaldo. Massimo Moratti intervistato da San Marino RTV, ha parlato dell’acquisto bianconero, ipotizzando anche un arrivo all’Inter qualora lui fosse stato ancora presidente. A precisa ...

ICC 2018 - Juventus : lutto al braccio per la sfida col Bayern Monaco in ricordo di Marchionne : "In ricordo di Sergio Marchionne, questa notte la squadra scenderà in campo con il lutto al braccio": è con queste poche righe, apparse sui profili social del club, che la Juventus ha annunciato l'...

Ilaria D'Amico rivela l'incubo di Buffon : «Non vorrebbe mai sfidare la Juve col PSG» : Ilaria D'Amico, giornalista Sky Sport e compagna di Gigi Buffon, rivela le ragioni del passaggio del portiere dalla Juventus al PSG.

Juve si allena in Usa - domani sfida il Bayern : Primo allenamento negli Stati Uniti per la Juventus, che oggi ha cominciato a lavorare alla Pingry School, nel New Jersey. Dopo una parte iniziale della seduta dedicata alla palestra, i bianconeri hanno proseguito il lavoro in campo, dedicandosi soprattutto alla circolazione del pallone in preparazione del match di domani al Lincoln Financial Field di Philadelphia contro il Bayern Monaco, esordio bianconero alla International Champions Cup ...

De Rossi sfida la Juve : “proveremo a fare qualcosa di incredibile” : “La Juve ha preso uno dei giocatori migliori della storia, stanno provando a fare una squadra ancora più forte e noi cerchiamo di fare lo stesso. Nel calcio niente è scritto, lo abbiamo visto anche nel Mondiale, dove le cose sono andate diversamente da come ci si aspettava prima di alcune partite”. Il capitano della Roma, Daniele De Rossi, sfida la Juventus in vista del pRossimo campionato al via tra meno di un ...

Roma - De Rossi sfida la Juve : 'Faremo qualcosa di incredibile' : Daniele De Rossi festeggia i suoi 35 anni negli Usa, 'La Juve ha preso uno dei giocatori migliori della storia, stanno provando a fare una squadra ancora più forte e noi cerchiamo di fare lo stesso. ...

Juve - sfida al Barcellona per Pogba! : Barcellona e Juventus pronte a sfidarsi per Paul Pogba. Come scrive Mundo Deportivo , i due club europei hanno messo gli occhi sul centrocampista campione del mondo con la Francia che a Manchester , sponda United , non ha un ottimo rapporto con il manager José Mourinho .

Dalla Francia : il PSG sfida la Juve per due campioni del mondo : Secondo Le10Sport , i due obiettivi principali del ds Antero Henrique arrivano direttamente Dalla Francia campione del mondo e sono Paul Pogba e N'Golo Kanté . Entrambi i giocatori sono tenuti in ...