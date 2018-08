Juve | rinnovo Rugani | nuovo ingaggio

Juventus - Pjanic verso il rinnovo : prolungamento fino al 2022 : Juventus Pjanic rinnovo– Il forte centrocampista bianconero rinnoverà il contratto con i bianconeri. A pochi giorni dalla fine del mercato, la dirigenza della Juventus ha deciso di blindare l’ex Roma. a Pjanic gli verrà proposto un contratto sino al 2022 e guadagnerà 6,5 milioni. Il Real Madrid, a questo punto, può virare su altri calciatori. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS L’APP DI ...

Pjanic - il rinnovo è pronto ma la Juventus resta vigile : ROMA - C' è un confine, molto sottile, tra incedibilità e adeguamento contrattuale. Come se fosse una cartina geografica, quella di Miralem Pjanic . E parallelamente della Juve . Questa è una storia ...

Juventus - i dubbi di Pjanic : rinnovo e CR7 ma l'Europa chiama : TORINO - Sono i dubbi che vorrebbero avere tutti: da una parte rimanere alla Juventus, con un nuovo e più remunerativo contratto, lottando per la Champions League al fianco di Cristiano Ronaldo; dall'...

Pjanic ad un passo dal rinnovo con la Juventus - i bianconeri blindano il loro gioiello di centrocampo : Miralem Pjanic, vicinissimo il rinnovo con la Juventus: il calciatore bianconero con ogni probabilità rimarrà in Italia tra i ranghi di Massimiliano Allegri Miralem Pjanic è stato spesso accostato in questa calda sessione di calciomercato a club di prestigio stranieri. C’è chi infatti sarebbe stato pronto a fare follie per il centrocampista bosniaco. La richiesta della Juventus per la cessione del 28enne di Tuzla, di 100 milioni di ...

Calciomercato Lazio - prima offerta di rinnovo a Milinkovic-Savic - ma la Juventus prepara il piano per strapparlo a Lotito : Per il centrocampista serbo servono almeno 120 milioni, l’ad della Juventus studia la cessione di Pjanic per poter poi andare all’assalto Il futuro di Milinkovic-Savic non è ancora scritto, il serbo potrebbe lasciare la Lazio a fronte di un’offerta di 120 milioni. Lotito lo ha detto a chiare lettere e, intanto, lavora per rinnovare il contratto del proprio giocatore, provando ad allungargli la scadenza al 2024 con un ...

Dal Chelsea al rinnovo con la Juve : l'estate di Rugani : Accostato nel corso delle ultime settimane al Chelsea , con Maurizio Sarri suo grande estimatore, Daniele Rugani è pronto a continuare la sua avventura alla Juventus . Secondo il Corriere dello Sport , Allegri continuerà a puntare sull'ex Empoli. E c'è di più: in scadenza 30 giugno 2021, Rugani metterà nero su bianco un nuovo contratto con la Vecchia Signora. Il Chelsea aveva messo sul ...

Mercato Juve - per Pjanic pronto il rinnovo di contratto. Ma le big d'Europa lo tentano : Il bosniaco viene considerato intoccabile dai bianconeri, ma occhio alle proposte di Barcellona, Chelsea, Psg e Real

Godin - rinnovo vicino con l'Atletico : la Juve ci aveva pensato : Diego Godin era a un bivio. "O rinnova con l'Atletico Madrid o va alla Juventus" era la voce univoca che si sentiva, anche se negli ultimi giorni da Torino si erano mostrati piuttosto freddi . Il ...

Juventus : missione impossibile per Cristiano Ronaldo - rinnovo per Cuadrado - RUMORS - : Il Calciomercato scatena la fantasia dei tifosi di tutti i club del mondo che sperano di vedere i campioni più forti approdare nelle loro squadre del cuore. Questa mattina, i sostenitori della Juventus al loro risveglio hanno letto sulla prima pagina di "Tuttosport" ...

Juventus : rinnovo con Chiellini e Barzagli : Giorgio Chiellini e Andrea Barzagli hanno rinnovato il loro contratto con la Juventus. Lo annuncia in una nota il club bianconero. Barzagli, “pilastro della retroguardia bianconera da 7 anni e mezzo di successi, ha esteso – si legge – il proprio vincolo con la Juventus per un’altra stagione, fino al 2019. Chiellini, da 13 anni – una vita – simbolo di vittorie, emozioni, forza e valori continuerà a ...

Juventus - rinnovo di contratto per Chiellini e Barzagli : I senatori restano a Torino: rinnovo del contratto per Chiellini e Barzagli, big della Juve e protagonisti nelle ultime 7 stagioni in cui il club di Agnelli ha sempre vinto lo scudetto. Il primo, neo ...