Juve quasi al completo alla Continassa | che entusiasmo! VIDEO

S(ergej)M(ilinkovic)S(avic) a Lotito - il Milan (quasi) al livello della Juventus : ecco perchè il colpaccio di mercato è possibile [DETTAGLI] : S(ergej)M(ilinkovic)S(avic) a Lotito, il Milan sogna il grande colpo per il centrocampo. I rossoneri fino al momento hanno portato avanti una campagna acquisti veramente importante, in particolar modo molto vantaggiosa è stata l’operazione con la Juventus, sono arrivati l’attaccante Higuain ed il difensore Caldara, calciatori che non hanno bisogno di presentazioni. Il Pipita è uno degli attaccanti più forti in circolazione e ...

Bonucci-Caldara scambio Milan-Juventus/ Ultime notizie : per Sky intesa quasi raggiunta : Bonucci alla Juventus e Caldara al Milan? Ultime notizie: asse Torino-Milano sempre rovente e continui colloqui tra dirigenti. Potrebbe inserirsi anche Benatia, mentre il Chelsa osserva.(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 21:38:00 GMT)

Juventus scatenata : Godin - è quasi fatta. Poi 100 milioni per Paul Pogba : Altri nomi sul piatto per la Juventus . L'interesse della società è ricaduto questa volta su Diego Godin , difensore dell' Atletico Madrid . Il trentaduenne è legato alla squadra madrilena fino al ...

La Juventus vincerà la Champions League con l’arrivo di Cristiano Ronaldo? C’è chi ne è (quasi) certo : La Juventus come il Machester City e più in alto di Barcellona e Real Madrid: le quote dei bookmaker danno per favorita la nuova squadra di Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo per ora ha solo presenziato alla conferenza stampa di presentazione alla Juventus e non ha tirato neanche un calcio ad un pallone, eppure le sorti dei bianconeri con lui in rosa sembrano cambiare. Le quote degli scommettitori sono quasi certe: la Juventus è tra le ...

Juve - Mandzukic è quasi un altro Cr7 : senti Dalic : E' un top-top - fondamentale - Calcio : Domani pomeriggio potrebbe laurearsi campione del mondo ma a prescindere da come andrà la finale dei Mondiali con la Francia il bomber croato ha dimostrato di essere un campione vero. Allegri già ...

L’impatto di Cr7? Bogarelli : “Positivo quasi solo per la Juventus” : L'impatto di Cristiano Ronaldo? Secondo alcuni esperti, sarà positivo solo per la Juventus. L'articolo L’impatto di Cr7? Bogarelli: “Positivo quasi solo per la Juventus” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ronaldo alla Juventus - per la Snai è quasi fatta : Per le quote Snai il matrimonio Juventus-Ronaldo sarebbe quasi fatto. Come dicono le voci dalla Spagna ma soprattutto lo confermano le variazioni di quota sulla lavagna scommesse dove infatti l’ipotesi è crollata da 10,00 a 1,30 nelle ultime 24 ore.Ma se CR7 va alla Juve, inevitabilmente i bianconeri devono liberare un posto al centro dell’attacco. Difficilissimo che uno come Gonzalo Higuain possa accettare la panchina o di ...

Juve-Ronaldo - per Snai è quasi fatta : ANSA, - ROMA, 5 LUG - Per le quote Snai il matrimonio Juventus-Ronaldo sarebbe quasi fatto. Come dicono le voci dalla Spagna ma soprattutto lo confermano le variazioni di quota sulla lavagna scommesse ...

Nicola Amoruso : “Cristiano Ronaldo? Quasi fatta - ma alla Juve potrebbe non bastare” : Nicola Amoruso è stato il bomber “girovago” per eccellenza. Per lui ben tredici maglie diverse in Serie A, una marea di reti segnate e quella cattiveria agonistica che ha fatto innamorare ogni piazza in cui abbia giocato. L’attaccante, durante la sua lunga carriera, si è tolto anche lo sfizio di scendere in campo in due finali di Champions League, entrambe perse dalla Juventus contro il Borussia Dortmund ed il Real Madrid. Una concorrenza ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus/ Affare (quasi) fatto : ecco le cifre dell'operazione (esclusiva) : Cristiano Ronaldo alla Juventus, Affare (quasi) fatto: fonti esclusive vicine al Marotta confermano l'accordo con il calciatore e il Real Madrid, si attende l'annuncio(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 16:07:00 GMT)

Cristiano Ronaldo alla Juventus è il colpo del secolo : decise le cessioni per ‘finanziare’ il colpaccio - operazione totale da quasi 500 milioni! [CIFRE e DETTAGLI] : Non è più un sogno o forse non lo è mai stato. Su CalcioWeb ve ne abbiamo parlato già da una settimana, nella giornata di oggi dalla Spagna sono arrivate conferme: la Juventus è su Cristiano Ronaldo! Non si tratta di una follia estiva, il club bianconero sta lavorando al colpo di mercato del secolo ed al momento è in vantaggio su Psg e Manchester United ed adesso vi spieghiamo il motivo. Il fenomeno portoghese ha già indossato la maglia ...

Calciomercato Juventus - dalla Spagna : 'Cancelo in bianconero - è quasi fatta' (RUMORS) : Joao Cancelo è uno dei principali nomi in circolo per quel che riguarda il Calciomercato della Juventus. Il difensore esterno portoghese potrebbe essere il nome più azzeccato per sopperire alle partenze di quelli che sembravano essere due “eterni” juventini, ovvero Asamoah e Lichtsteiner. Il nome del giocatore che nell'ultima stagione ha vestito la maglia dell'Inter (ma di proprietà del Valencia) è il secondo in casa bianconera dopo quello di ...

Da Valencia : 'Cancelo alla Juventus - è quasi fatta' : TORINO - La Juventus tenta lo sgambetto all'Inter. Da Valencia assicurano che Joao Cancelo è a un passo dal diventare un nuovo giocatore della società bianconera, che si è detta disponibile a pagare ...