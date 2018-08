Juve | primo allenamento al completo | Allegri al lavoro con Ronaldo

Juventus - senti Douglas Costa : “CR7 primo ad arrivare all’allenamento - ultimo ad andarsene” : CR7 primo AD arrivare ALL’ALLENAMENTO- Douglas Costa è rimasto totalmente sorpreso dalla professionalità e dedizione al lavoro di Cristiano Ronaldo. sentirne parlare è un discorso, constatarlo con i propri occhi, un altro. L’esterno brasiliano ha colto l’occasione per sottolineare un particolare retroscena: “Cristiano Ronaldo è pazzesco. E’ il primo ad arrivare all’allenamento e l’ultimo ad ...

Juve - Ronaldo e le sue origini : viaggio nell'Andorinha - il suo primo club : Proprio lei, Dolores Aveiro, la donna più importante della vita di CR7, scelse di portarlo al Nacional: "Il padre avrebbe preferito mandarlo al club Sport Marítimo, ma la madre ha sempre avuto l'...

Juventus - fine della tournèe : ora il rientro a Torino dai Nazionali. Primo gol per CR7 -VIDEO- : Primo GOL PER CR7- fine della tournèe americana per la Juventus e rotta verso Torino dove i bianconeri si aggregheranno ai Nazionali orfani solamente di Mandzukic e Matuidi. Il gruppo i ricompatterà entro questo fine settimana, poi tutti saranno a disposizione di Allegri in vista dell’inizio di stagione. Una tournèe americana che ha evidenziato un […] L'articolo Juventus, fine della tournèe: ora il rientro a Torino dai Nazionali. ...

Juventus - primo contatto Bonucci-Ronaldo : l’ex Milan consiglia… il ristorante al portoghese : L’asso portoghese ha cenato in un noto ristorante torinese su consiglio di Leonardo Bonucci Prove di feeling tra Cristiano Ronaldo e Leonardo Bonucci, incrociatisi di nuovo ieri dopo la finale di Cardiff di 14 mesi fa. primo allenamento insieme per l’italiano e il portoghese, che hanno avuto modo di discutere anche della prima serata mondana dell’ex Real Madrid a Torino. CRISTIANO RONALDO – AFP/LaPresse CR7 infatti ...

Juventus - primo allenamento per Bonucci : TORINO - primo allenamento per Leonardo Bonucci dopo il suo ritorno alla Juventus . Non piu' a Vinovo come era abituato, ma al JTC, il nuovo training center bianconero. Con lui i vecchi compagni Juan ...

Juventus - primo allenamento per Bonucci dopo il ritorno in bianconero. FOTO : dopo essere ritornato in bianconero, ecco le immagini di Leonardo Bonucci che si allena con CR7 e compagni nel JTC. Si tratta della prima uscita in maglia Juve dopo il maxi affare con il Milan LA ...

Juve - fra fischi e indifferenza : il primo giorno di Bonucci : Il difensore ha svolto e superato le visite mediche con il club bianconero. All'arrivo alla Continassa, ecco alcuni fischi e un coro provocatorio, a testimonianza di come il rapporto con la tifoseria ...

Ronaldo - primo allenamento alla Juve : "Lavoro finito" : CR7 ha pubblicato su Instagram la foto con la nuova squadra. E la Juve su Twitter posta il video dell'allenamento Higuain dice sì al Milan. Bonucci torna alla Juve, scambio con Caldara

Juventus - Ronaldo alla Continassa primo allenamento in bianconero : TORINO - E' iniziata alle 14.50 l'avventura alla Juve di Cristiano Ronaldo . Il campione portoghese ha varcato i cancelli della Continassa, dove ad attenderlo c'erano numerosi tifosi, per il primo ...

Juve : anche per Dybala primo allenamento : ANSA, - TORINO, 30 LUG - anche Paulo Dybala ha fatto il suo arrivo alla Continassa per il primo allenamento della stagione. "Ciao, è di là l'ingresso?", chiede la Joya nel video postato dalla Juventus ...