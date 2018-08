Juve | Kean a Nizza per il dopo Balotelli?

Juve : le perplessità del Parma su Kean : L'edizione odierna de l Corriere dello Sport conferma l'interessamento del Parma per Moise Kean . L'attaccante ha un contratto fino al 2020, l'idea dei bianconeri è quella di rinnovargli il contratto e farlo partire in prestito, altrimenti ...

Juve - è corsa a tre per Kean : Come riportato da Sky Sport , però, c'è un primo passo da compiere prima di pensare a un futuro altrove: Kean, infatti, ha un contratto in scadenza il 30 giugno del 2020. Prima del prossimo prestito, ...

Juve : due club di Serie A in corsa per Kean : Quattro gol all'Europeo Under 19, terminato con una delusione cocente nei minuti finali dei supplementari col Portogallo. Ma finale a parte, Moise Kean sa che la sua avventura nel mondo del calcio è appena all'inizio. Sulle tracce del giovane attaccante dell'Udinese ci sono Parma e Udinese.

Ecco chi è Kean - il nuovo Balotelli : dalla Juve all'esultanza 'muscolare' Ecco chi è Kean - il nuovo Balotelli : dalla Juve all'esultanza '... : In Finlandia Moise Kean ha disputato un ottimo europeo under 19 attirando l'attenzione anche per la sua esultanza "alla Balotelli". Il giovane attaccante della Juventus sembra, infatti, ispirarsi ...

Juve - Kean : 'Ronaldo? Fa effetto. Serie A? Me l'aspettavo più tosta...' : L'incontro con CR7? Farà un certo effetto, ma ci terrei di più a vederlo sul campo, in allenamento, per capire come lavora il numero uno al mondo'.

Juve - è corsa a due per Kean : Il club di Rybolovlev, riporta Sky Sport , ha già inoltrato un'offerta ai bianconeri, che dalla loro vorrebbero inserire nell'accordo un diritto di riacquisto. Alla finestra c'è anche il Leganes.