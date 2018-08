Johnny Depp sempre più in crisi | film ritirato e Pirati dei Caraibi a rischio

Le difficoltà di Johnny Depp : un film ritirato a un mese dall'uscita e il ruolo di Jack Sparrow a rischio : L'onda negativa sembra essere inarrestabile per Johnny Depp. Il suo ultimo film 'City of Lies', la cui uscita era prevista a settembre, è stato ritirato dai cinema. Lo scrivono diversi media americani ...

Johnny Depp - bloccata l’uscita del film ‘City of lies’ : Inarrestabile l’onda negativa che ha travolto Johnny Depp. Il suo ultimo film City of Lies, la cui uscita era prevista per il 7 settembre, è stato ritirato dai cinema. Lo scrivono diversi media americani, compreso Variety, specificando anche che al momento non c’è una data ufficiale per una nuova uscita. City of Lies, la trama Il film parla della morte del rapper Notorious B.I.G., considerato uno dei migliori della storia e ucciso a ...

Johnny Depp a rischio : nel cast di Pirati dei Caraibi 6 potrebbe non essere lui Jack Sparrow : Stanno per iniziare le riprese del sesto capitolo della celebre saga Pirati dei Caraibi e nel cast potrebbe non esserci Johnny Depp nei panni del capitano Jack Sparrow. Le ultime indiscrezioni rivelano infatti che la Disney è già al lavoro sul nuovo film e che non è prevista la partecipazione dell’attore. E non è tutto. La Global Road Entertainment avrebbe infatti cancellato City of Lies il film con Depp tra i protagonisti, la cui uscita ...

Nuovo look per Johnny Depp : biondo platino e occhi di ghiaccio : Johnny Deep continua a stupire e destabilizzare i fan. L’attore, abituato a trasformarsi e cambiare per esigenze di copione e non solo, si è presentato al Comic-con di San Diego con un look totalmente irriconoscibile. Se qualche settimana fa aveva preoccupato i fan per alcune foto in cui appariva visibilmente dimagrito (esigenze di copione, si era poi scoperto), questa volta a colpire non è stato tanto il cambiamento di peso, quanto di ...

Johnny Depp cambia di nuovo look : biondo platino e occhi di ghiaccio : Capelli biondi e occhi color ghiaccio: ecco l'ennesimo cambio di look di Johnny Depp, apparso a sorpresa sul palcoscenico del Comic-Con di San Diego, convention statunitense più importanti dove vengono presentati i migliori film e le serie tv di fine anno.L'attore è giunto alla fine del panel dedicato ad Animali fantastici 2, dove vestirà i panni di Gellert Grindelwald, il villain della nuova saga spin off di Harry Potter, ...

BLACK MASS - L'ULTIMO GANGSTER/ Su Rete 4 il film con Johnny Depp (oggi - 18 luglio 2018) : BLACK MASS - L'ULTIMO GANGSTER, il film in onda in prima visione tv su Rete 4 oggi in prima serata. Nel cast tra gli altri Johnny Depp e Benedict Cumberbatch, alla regia Scott Cooper.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 10:58:00 GMT)