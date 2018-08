JIMMY IL FENOMENO È MORTO Stamattina i funerali di Luigi Origene Soffrano con grandi

JIMMY Il Fenomeno è morto/ Stamattina i funerali di Luigi Origene Soffrano : “C’era pochissima gente…” : Jimmy il Fenomeno è morto: addio a Luigi Origene Soffrano, uno dei più grandi caratteristi del cinema italiano. Le ultime notizie: si è spento all'età di 86 anni in una residenza per anziani.I funerali di Jimmy Il Fenomeno si sono svolti questa mattina a Milano. "Per chi non c’era, se a qualcuno interessa, ecco l’ultima apparizione di Jimmy il Fenomeno, Stamattina. pochissima gente, nessun collega, dimenticato come in questi ultimi anni. ...

È morto JIMMY il Fenomeno - aveva 86 anni. Nella sua carriera oltre 150 film da caratterista : E' morto Nella casa di riposo di Milano 'Casa per coniugi' l'attore Luigi Origene Soffrano, noto come Jimmy il Fenomeno. Nato a Lucera (Foggia) il 22 aprile di del 1932, aveva 86 anni. I funerali si terranno a Milano alle 11.oltre 150 i film in cui Soffrano ha recitato come inconfondibile caratterista, soprattutto nelle commedie sexy degli anni 70 e 80. Jimmy aveva partecipato anche a Drive In come spalla di Ezio Greggio.'Jimmy il Fenomeno' ha ...

JIMMY il Fenomeno è morto - aveva 86 anni : 40 anni di carriera e 150 film di “commedia all’italiana” : Il cinema italiano dice addio a Luigi Origene Soffrano, meglio conosciuto come “Jimmy il Fenomeno”. Il caratterista si è spento lunedì 6 agosto all’età di 86 anni in una casa per anziani di Milano. Un volto altamente espressivo dalla mimica facciale straordinaria, occhi strabici e una risata altisonante: l’immagine di “Jimmy il Fenomeno” nel corso dei 40 anni di carriera ha saputo diventare iconica. Il ...

