Jennifer Garner salvata in mezzo al mare di Svezia

Jennifer Garner e la figlia alla deriva sul kayak : Perdersi in Svezia mentre vai in kayak ed essere salvato da un aitante giovanotto? È quello che è successo a Jennifer Garner che l’ha dettagliatamente raccontato sul suo Instagram. La Garner ha raccontato che lei e la figlia maggiore Violet si sono perse durante un’escursione in kayak a Stoccolma. Nella foto una sagoma dell’attrice e della figlia che remano insieme sulle acque calme con un bellissimo tramonto rosa e giallo ...

Jennifer Garner non vuole la fidanzata di Ben Affleck nella vita dei loro figli : Jennifer Garner e l’ex marito Ben Affleck hanno lavorato duramente per rimanere «co-genitori» nonostante non fossero più coppia. Dal giugno 2015, che doveva essere la data del decimo anniversario ma che è diventata quella dell’addio, gli ex coniugi hanno attraversato alti e bassi, alimentando nei periodi migliori la speranza dell’happy ending. Che poi non è arrivato, anzi il divorzio è stato finalizzato nell’aprile 2017. Per il bene ...