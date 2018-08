Italia U20 San Marino Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | orario

Volley - Europei U20 2018 : Italia - addio sogni di gloria. Battuta la Polonia ma niente semifinali : L’Italia deve dire addio al sogno di giocare la semifinale agli Europei U20 di Volley maschile. Gli azzurrini hanno sconfitto la Polonia per 3-1 (26-24; 22-25; 25-18; 25-18) ma serviva anche una sconfitta della Russia contro il Belgio per poter passare il turno e invece i Red Devils sono crollati per 3-1 di fronte al proprio pubblico di Kortrijk. I ragazzi di Monica Cresta devono dunque accontentarsi di lottare per il quinto posto mentre ...

Volley - Europei U20 2018 : Italia - tie-break letale. Vince il Belgio - semifinale in bilico : L’Italia incappa in una nuova sconfitta agli Europei U20 di Volley maschile e rischia seriamente di concludere la propria avventura con largo anticipo. Gli azzurrini, dopo aver perso contro la Russia, si sono dovuti inchinare al tie-break contro il Belgio: a Kortrijk, i padroni di casa si sono imposti per 3-2 (25-22; 25-15; 18-25; 23-25; 15-13) e si sono qualificati alle semifinali mentre la nostra Nazionale domani deve battere la Polonia ...

Volley - Europei U20 2018 : Italia sciupona - la Russia vince in rimonta da 0-2. Semifinali a rischio : L’Italia incappa nella prima sconfitta agli Europei U20 di Volley maschile in corso di svolgimento tra Belgio e Olanda. Gli azzurrini, dopo aver superato Francia e Turchia, sono stati battuti dalla Russia per 3-2 (25-22; 25-22; 9-25; 16-25; 15-17): avanti comodamente per 2-0, i ragazzi di Monica Cresta sono stati clamorosamente rimontati dagli avversari e si sono complicati la strada verso le Semifinali della rassegna continentale. Ora ...

Basket - Europei U20 2018 : Italia sconfitta di misura dalla Serbia 78-79. Domani ci si gioca il secondo posto nel girone : La nazionale Italiana di Basket Under 20 incappa in un’amara sconfitta contro la Serbia nella seconda uscita agli Europei di categoria. Milos Glisic (16 punti), Aleksandar Aranitovic (13) e Aleksa Radanov (11) trascinano la più fisica nazionale balcanica verso il successo al termine di una partita equilibratissima dal primo all’ultimo minuto: finisce 79-78. Tra i ragazzi di Eugenio Dalmasson, ottima prestazione dalla panchina ...

Volley - Europei U20 2018 : l’Italia surclassa la Turchia - Recine e Lavia sugli scudi. Seconda vittoria degli azzurrini : L’Italia prosegue alla grande la propria avventura agli Europei U20 di Volley maschile in corso di svolgimento a Kortrijk (Belgio). Gli azzurrini, dopo la vittoria di ieri contro la Francia, hanno sconfitto la Turchia per 3-1 (25-29; 25-19; 20-25; 25-23) e hanno così compiuto un passo importante verso la qualificazione alle semifinali. La nostra Nazionale ha dominato i primi due set, poi ha commesso qualche errore di troppo nella terza ...

Atletica - Mondiali U20 2018 : Italia magistrale - 4×400 in trionfo! Scotti e compagni Campioni. I risultati dell’ultima giornata : Campioni del Mondo! Italia in festa a Tampere (Finlandia) in coda ai Mondiali U20 2018 di Atletica leggera grazie a una strepitosa 4×400 metri maschile che si consacra e conquista un’inattesa medaglia d’oro, storica perché è la prima ottenuta da una staffetta nella rassegna iridata di categoria. Show incredibile di Klaudio Gjetja, Andrea Romani, Alessandro Sibilio, Edoardo Scotti (e di Lorenzo Benati in batteria) che stampano un ...

Volley – Europeo U20 maschile : esordio positivo per l’Italia - Francia ko : Europeo U20 M: buona la prima per gli azzurrini, 3-0 alla Francia Ottimo esordio per gli azzurrini di Monica Cresta ai Campionati Europei Under 20 Maschili. Nella prima uscita ufficiale, l’Italia si è imposta in modo netto sulla Francia, portandosi a casa la vittoria per 3-0 (28-26, 25-18, 26-24) e riuscendo a dare anche un segnale importante alle altre contendenti della Pool di Kotrijk (Russia, Polonia, Turchia e Belgio). L’andamento del ...