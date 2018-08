Italia | Tria a Sole | avanti con riforma fiscale e reddito

"Quella ragazza Italiana mi ha stregato - devo trovarla" : l'appello di un giovane austriaco : Non sa il suo nome, non le ha parlato, ma con lei ha scambiato uno sguardo e quello è bastato a farlo innamorare. Florian Resch, ragazzo austriaco in vacanza in Italia, ha scritto una lettera al Piccolo affinché lo aiuti a trovare quella ragazza italiana dai lunghi capelli castani che non riesce più a togliersi dalla mente. Una ricerca disperata dal momento che di lei non conosce quasi nulla: ha solo una foto, ma di ...

Lega - Picchi : “Registriamo una valanga di richieste di partecipazione da eletti di Forza Italia al nostro partito” : “Registriamo da tempi non sospetti una valanga di richieste di partecipazione da parte di tanti eletti di Forza Italia alla Lega“. Sono le parole di Guglielmo Picchi, deputato della Lega, ex Forza Italia e sottosegretario agli Esteri, in una intervista rilasciata a Radio Radicale. “Il mancato voto di Forza Italia a Marcello Foa per la presidenza della Rai” – aggiunge – “ha determinato da parte nostra non ...

Beach volley - World Tour 2018 Vienna. Rivali austriaci per Nicolai/Lupo. Sarà Italia-Usa negli ottavi femminili? : Si profila un Italia contro Stati Uniti negli ottavi di finale femminili, già raggiunti oggi a sorpresa da Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che, in una settimana di gare, hanno inanellato ben nove successi consecutivi. Le azzurre attendono la vincente della sfida tra la coppia a Stelle e Strisce Hughes/Summer e le ceche Kolokova/Kvapilova e soprattutto attendono una giornata di riposo in vista della sfida per l’ingresso ai quarti in ...

Italia-Francia. Le Marie incontra Tria e Di Maio : "Priorità unione bancaria e bilancio Ue" : ... il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio e il ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire, nell'incontro odierno hanno ribadito l'impegno per la tabella di ...

Triathlon - segnali di miglioramento per l’Italia. Ma l’elite mondiale resta distante : Il Triathlon azzurro potrebbe aver fatto qualche passo in avanti per cercare di avvicinarsi al top che la disciplina possa offrire al momento: oltre ad Alice Betto c’è di più. segnali di crescita soprattutto in campo femminile, ma al momento anche tra gli uomini qualcosa sembra muoversi. Notevoli i passi in avanti anche nella staffetta mista, dove l’Italia è entrata nella top 10 ai Mondiali. Insomma Alice Betto non è più sola: già ad ...

Italiano Trial a Barzio : Il campionato Italiano Trial Outdoor si prepara a vivere il quarto appuntamento stagionale nel fine settimana del 28-29 luglio a Barzio, nel lecchese, con l'organizzazione del Moto Club Monza in ...

May in Austria - poi vacanza in Italia : LONDRA, 27 LUG - Theresa May si prepara anche quest'anno con il marito Philip a una settimana di vacanza in Italia, ma non senza una tappa intermedia dedicata oggi all'ennesima tornata d'incontri ...

Giuseppe Conte : “Tria con noi - ok Euro e Nato”/ Intervista del Premier : “Trump vuole aiutare l’Italia” : Giuseppe Conte: “Tria non si discute, non lasciamo l’Euro e la Nato”. Intervista del Premier al Corriere della Sera; toccati diversi argomenti, a cominciare dalla questione economica(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 09:51:00 GMT)

BORSA ItaliaNA OGGI/ Milano news : chiusura a +1 - 4% - Cnh Industrial a +10 - 63% (26 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attenderà le dichiarazioni di Mario Draghi. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 17:44:00 GMT)

Mediobanca - 10 giganti industriali tedeschi fatturano metà del Pil Italiano : Il giro d'affari dei primi 10 grandi gruppi tedeschi ha raggiunto nel 2017 gli 803 miliardi di euro, quasi la metà del Pil italiano. La loro capitalizzazione è superiore al valore dell'intera Borsa ...

Borsa Italiana oggi/ Milano news : Cnh Industrial a +8 - 5% - Moncler a -7 - 6% (26 luglio 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi attenderà le dichiarazioni di Mario Draghi. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 15:49:00 GMT)

Industria : R&S - Italia piccola e poco redditizia - tedeschi dieci volte più grandi : Milano, 26 lug. (AdnKronos) – Il confronto suona come un’impietosa disfatta. La grande manifattura Italiana paragonata a quella tedesca è ancora ‘lillipuziana’: nel 2017 Volkswagen, Daimler e Bmw, i primi tre big player tedeschi, secondo l’analisi del 43esimo Annuario di R&S Mediobanca, fatturano da soli più dei primi dieci Italiani considerati nel loro insieme. In media, un gruppo teutonico fattura 80 miliardi, ...

Nella - nuova - crisi di Carige s'intravede quella di un'Italia senza Tria : ... e infine la proroga di sei mesi per l'accorpamento delle banche di credito cooperativo, ottenuta dal ministro dell'Economia...